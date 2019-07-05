Hyundai Solaris и Creta примут участие в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Хендэ Мотор СНГ объявляет об участии в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», возобновленных в рамках государственной поддержки автокредитования с 1 июля 2019 года.

С помощью госпрограмм можно приобрести в кредит Hyundai Solaris и Hyundai Сreta 2019 года выпуска, стоимость которых не превышает 1 млн рублей.

Вновь запущенная кампания будет реализована совместно с банками-партнерами Hyundai Finance: Сетелем банк, Русфинанс банк и Совкомбанк. По ее условиям покупателям предоставляется скидка в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля (для жителей Дальневосточного федерального округа 25%). Под действие программ попадают кредиты, выданные в рамках Hyundai Finance и Старт/Старт Плюс, а также новой программы Старт с Кредитными каникулами, в том числе и с первоначальным взносом от 0%.

Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования одного из указанных выше банков, а государство добавит еще 10% (для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%) от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Программа «Первый автомобиль» ориентирована на клиентов, которые планируют приобрести автомобиль впервые. Для этого им необходимо соответствовать ряду требований: не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты с 2018 по 2019 год, обладать водительским удостоверением и не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.

Программа «Семейный автомобиль» разработана для поддержки семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Этот факт необходимо подтвердить документально. Также клиент должен иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля с 2018 по 2019 год и не заключать в 2019 году иных договоров на приобретение автомобиля.