Гонка за последнее место

Эдуард Николаев, пятикратный победитель «Дакара», на капотном КАМАЗе снялся в новом короткометражном фильме от Red Bull

Он сразился за последннее парковочное место на престижном Летнем балу в Гудвуде на Фестивале скорости с чемпионом Формулы 2018 по дрифту Майком Уиддеттом. Майк дебютировал на специально созданном для дрифт-заездов Lamborghini NIMBUL.

В новом фильме мы видим захватывающее соревнование Майка и Эдуарда, которые идут на крайние меры, чтобы занять последнее место на парковке. В какой-то момент мы становимся свидетелями того, как 9500-килограммовый КАМАЗ Эдуарда взлетает в воздух, а NIMBUL Майка проезжает всего в нескольких сантиметрах под ним. Пытаясь получить преимущество над противником, Эдуард пробивает забор, в то время как Майк на своем супернизком автомобиле плавно проезжает по решетке, прежде чем за ними начинает гнаться охрана Гудвуда.

Благодаря новой модификации достигается максимальная точность вождения, которая грамотно сочетается с необузданной и непревзойденной мощью обоих автомобилей. В фильме также можно увидеть известных персон из мира авто- и мотоспорта, таких как звезда YouTube Арчи Гамильтон (Archie Hamilton), тест-драйвер Grand Tour Эбби Итон (Abbie Eaton), ведущий Сайдвейс Сид (Sideways Sid), участница мотогонок Flat Track Ли Токлав (Leah Tokelove) и основатель спортивной платформы VC London Джемма Харрисон (Gemma Harrison).

Эдуард Николаев: «Это уже второй наш совместный проект с Майком. Он — живая легенда и мастер своего дела. Мне не терпится услышать, что люди думают об этом заезде. Я впервые приехал в Англию и очень рад находиться здесь. Я с нетерпением жду возможности принять участие в соревнованиях в Гудвуде, тем более что здесь собралось такое огромное количество всемирно известных команд. Новая модель КАМАЗ-МАСТЕР капотной компоновки — отличный способ заявить о себе на фестивале».

Майк Уиддетт: «Моя мечта сбылась, когда я смог воплотить в жизнь модель #NIMBUL. Сколько я себя помню, я всегда хотел создать суперкар для дрифта. Чтобы превратить Huracan в #NIMBUL, мне потребовалось четыре недели, и я с нетерпением жду, когда смогу выпустить его на свободу перед огромной толпой на Фестивале скорости.