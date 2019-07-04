Ford и Vodafone помогут сократить время на поиск свободного парковочного места

Согласно исследованиям, в крупных городах, таких как, например, Лондон и Франкфурт, водитель в среднем тратит 67 часов в год на поиск парковки, что обходится ему более чем в 1 250 евро. И на подобное «кружение» приходится около 30% городского трафика.
Однако проблема заключается не только в недостатке парковочных мест: так, данные по Великобритании свидетельствуют, что некоторые парковочные комплексы загружены всего на 50%.
В настоящее время компании Ford и Vodafone тестируют проект, основанный на технологии «подключенного автомобиля», который поможет находить свободные парковки в центрах городов. Технология Parking Space Guidance показывает водителям количество незанятых мест в ближайших парковочных комплексах и прокладывает маршрут до них.
«Навигатор отлично помогает добраться до нужного места, но он не очень эффективен в поиске свободной парковки, особенно в центре города, – заявляет Тобиас Валлериус, инженер отдела разработки новых продуктов европейского филиала Ford. – Parking Space Guidance базируется на технологии «подключенного автомобиля» и поможет водителям быстрее добраться до пункта назначения, что экономит деньги и время, а также уменьшает загрязнение воздуха».«Когда машины смогут в режиме реального времени обмениваться данными с объектами инфраструктуры, движение станет более осмысленным, поиск парковки больше не будет таким стрессом, и люди смогут быстрее добираться в нужную точку», – утверждает Майкл Рейнардс, глава отдела инноваций Vodafone.
«Навигатор отлично помогает добраться до нужного места, но он не очень эффективен в поиске свободной парковки, особенно в центре города, – заявляет Тобиас Валлериус, инженер отдела разработки новых продуктов европейского филиала Ford. – Parking Space Guidance базируется на технологии «подключенного автомобиля» и поможет водителям быстрее добраться до пункта назначения, что экономит деньги и время, а также уменьшает загрязнение воздуха».
«Когда машины смогут в режиме реального времени обмениваться данными с объектами инфраструктуры, движение станет более осмысленным, поиск парковки больше не будет таким стрессом, и люди смогут быстрее добираться в нужную точку», – утверждает Майкл Рейнардс, глава отдела инноваций Vodafone.
Parking Space Guidance работает с базой данных парковочных мест в режиме реального времени и тестируется Ford и Vodafone как часть программы KoMoD (Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf) в Германии. В рамках этого межотраслевого проекта с бюджетом в 15 миллионов евро проводятся испытания «подключенных» и беспилотных автомобилей.
В зависимости от своего местоположения тестовые автомобили получают информацию о ситуации на дорогах, ближайших парковочных местах и динамических цифровых дорожных знаках от центрального компьютера.
Кроме того, в рамках проекта KoMoD компаниями Ford и Vodafone были разработаны:
Ранее Ford и Vodafone продемонстрировали возможности системы оповещения водителей об авариях на маршруте, а так же отображения местоположения ближайших машин аварийных служб и наиболее удобного способа уступить им дорогу.
В настоящее время обмен информацией между автомобилями направлен на то, чтобы помочь водителям принимать взвешенные решения во время поездки. Однако обмен информацией между транспортными средствами и объектами инфраструктуры, как, например, в тестовой программе KoMoD, в будущем может сыграть важную роль в развитии беспилотных автомобилей.
Посмотреть, как работает технология можно по ссылке: https://youtu.be/Ddj6dPkuz-Y
C 2014 года www.amsrus.ru