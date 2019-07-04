Ford и Vodafone помогут сократить время на поиск свободного парковочного места

Компании Ford и Vodafone тестируют проект Parking Space Guidance, основанный на технологии «подключенного автомобиля»; он поможет водителям находить свободные парковочные места

Согласно исследованиям, в крупных городах, таких как, например, Лондон и Франкфурт, водитель в среднем тратит 67 часов в год на поиск парковки, что обходится ему более чем в 1 250 евро. И на подобное «кружение» приходится около 30% городского трафика.

Однако проблема заключается не только в недостатке парковочных мест: так, данные по Великобритании свидетельствуют, что некоторые парковочные комплексы загружены всего на 50%.

В настоящее время компании Ford и Vodafone тестируют проект, основанный на технологии «подключенного автомобиля», который поможет находить свободные парковки в центрах городов. Технология Parking Space Guidance показывает водителям количество незанятых мест в ближайших парковочных комплексах и прокладывает маршрут до них.

«Навигатор отлично помогает добраться до нужного места, но он не очень эффективен в поиске свободной парковки, особенно в центре города, – заявляет Тобиас Валлериус, инженер отдела разработки новых продуктов европейского филиала Ford. – Parking Space Guidance базируется на технологии «подключенного автомобиля» и поможет водителям быстрее добраться до пункта назначения, что экономит деньги и время, а также уменьшает загрязнение воздуха». «Когда машины смогут в режиме реального времени обмениваться данными с объектами инфраструктуры, движение станет более осмысленным, поиск парковки больше не будет таким стрессом, и люди смогут быстрее добираться в нужную точку», – утверждает Майкл Рейнардс, глава отдела инноваций Vodafone.

Parking Space Guidance работает с базой данных парковочных мест в режиме реального времени и тестируется Ford и Vodafone как часть программы KoMoD (Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf) в Германии. В рамках этого межотраслевого проекта с бюджетом в 15 миллионов евро проводятся испытания «подключенных» и беспилотных автомобилей.

В зависимости от своего местоположения тестовые автомобили получают информацию о ситуации на дорогах, ближайших парковочных местах и динамических цифровых дорожных знаках от центрального компьютера.

Кроме того, в рамках проекта KoMoD компаниями Ford и Vodafone были разработаны:

Traffic Light Assistance System (система оповещения о светофорах) — программа, отображающая время до переключения ближайшего светофора на дисплее мультимедийной системы. Знание точного времени до переключения светофора на красный поможет водителям корректировать скорость и избегать резкого торможения, что благоприятно скажется на безопасности и плавности движения, а также поможет экономить топливо.

Tunnel Information System (система информирования о туннелях) — программа, информирующая об окончании полосы, ограничении скорости и медленно движущихся транспортных средствах в туннелях по маршруту.

Vario Display выводит на приборную панель актуальную информацию о крупных мероприятиях, которые могут повлиять на ситуацию на дороге, например, о выставках, концертах и футбольных матчах.

Traffic Control Systems (система контроля дорожного движения) помогает улучшить трафик, корректируя ограничения скорости.

Smart traffic sign transmission (система оповещения о дорожных знаках) отображает дорожные знаки и предупреждения непосредственно на экране приборной панели. Несмотря на то, что камеры для распознавания дорожных знаков активно используются в настоящее время, их работа может быть затруднена в плохую погоду или при движении рядом с высокими транспортными средствами. Подобная передача информации о знаках и помехах на дороге с помощью мобильного интернета помогает обезопасить водителя во время поездки.

Система Bad weather warning (предупреждение о плохой погоде) автоматически передает информацию о плохих погодных условиях от одного автомобиля другим участникам дорожного движения. Например, если автоматические дворники зарегистрировали дождь, они передадут эту информацию ближайшим водителям, чтобы те смогли скорректировать скорость или маршрут.

Ранее Ford и Vodafone продемонстрировали возможности системы оповещения водителей об авариях на маршруте, а так же отображения местоположения ближайших машин аварийных служб и наиболее удобного способа уступить им дорогу.

В настоящее время обмен информацией между автомобилями направлен на то, чтобы помочь водителям принимать взвешенные решения во время поездки. Однако обмен информацией между транспортными средствами и объектами инфраструктуры, как, например, в тестовой программе KoMoD, в будущем может сыграть важную роль в развитии беспилотных автомобилей.

Посмотреть, как работает технология можно по ссылке: https://youtu.be/Ddj6dPkuz-Y