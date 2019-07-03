Священник, устроивший “пьяное” ДТП, стал настоятелем православного храма

В Ростове-на-Дону священник Димитрий Кивилиди, устроивший «пьяное» ДТП с несколькими автомобилями и пострадавшими, стал настоятелем православного храма

Соответствующий указ подписал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, документ опубликован на официальном сайте местной епархии.

Димитрий Кивилиди спровоцировал серьезную дорожную аварию в ночь с 16 на 17 января 2017 года. Тогда он являлся штатным иереем храма Великомученика Георгия Победоносца. Представитель РПЦ за рулем Mitsubishi АSX ехал по переулку Халтуринскому и врезался в ВАЗ-21099, который двигался в попутном направлении. От удара оба автомобиля протаранили еще семь машин, припаркованных вдоль дороги. СМИ сообщали, что в результате ДТП пострадали два человека, сам священник отделался ссадинами.

Очевидцы ДТП в паблике «Типичный Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» рассказывали, что кроссовер священника перед ДТП двигался со скоростью около 100 км/ч. От Кивилиди несло перегаром, с места аварии он пытался уйти, но несколько парней стали его удерживать до приезда сотрудников ГИБДД. Действия священника были сняты на видео. Полицейские позже констатировали, что виновник аварии был пьян.

Вскоре эту информацию подтвердили в епархии. Митрополит Меркурий своим указом запретил ему служить в церкви, преподавать богословие и носить наперсный крест с формулировкой «за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения».

Однако уже в апреле 2017 года Димитрий Кивилиди был восстановлен в служении. Судя по указу митрополита, священник раскаялся, епархия следовала «принципу церковной икономии» (принцип богословия и решения церковных вопросов с позиции снисхождения. — Прим. ред.).

Вскоре, как утверждали местные журналисты, на странице священника в соцсети «ВКонтакте» появился репост записи с лозунгом: «Самый чистый кайф — это скорость и музыка».

В конце 2018 году Кивилиди стал священником храма Казанской иконы Божией Матери в Ростове-на-Дону. Согласно последнему указу митрополита Меркурия от 1 июля 2019 года, Кивилиди назначен настоятелем «местной религиозной организации православного прихода храма Рождества Иоанна Предтечи ст. Мишкинской Аксайского района Ростовской области», «с духовным окормлением общины верующих храма Рождества Пресвятой Богородицы хутора Малый Мишкин».

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