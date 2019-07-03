Infiniti представляет обновленное ценовое предложение на свои автомобили

Infiniti представляет обновленное ценовое предложение на свои автомобили
Июль 03 21:06 2019

INFINITI объявляет новые цены на модельный ряд, представленный на российском рынке

Седан Q50 2019 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 2 300 000 рублей в версии Luxe Pack 1 с 2-литровым двигателем.

Городской кроссовер QX50 с уникальным двигателем VC-Turbo с июля доступен по цене от 2 849 000 рублей за автомобиль в комплектации Pure по специальной программе лояльности. Для всех клиентов, на все остальные комплектации действует специальная программа лояльности по trade-in с выгодой до 150 000 рублей.

Семейный кроссовер QX60 с обновленным двигателем 3,5 доступен от 3 145 000 рублей в комплектации Elegance.

На весь модельный ряд распространяется специальная ставка 4,5%* по программе INFINITI Finance.

Модель Комплектация * Цена, руб.
Q50 Luxe Pack 1 2.0L От 2 300 000
Q60 Sport ProActive 3.0T От 3 470 000
QX50 Pure 2.0L От 2 849 000
QX60 Elegance 3.5L От 3 145 000
QX80 Luxe 5.6L От 4 490 000

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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