Infiniti представляет обновленное ценовое предложение на свои автомобили

INFINITI объявляет новые цены на модельный ряд, представленный на российском рынке

Седан Q50 2019 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 2 300 000 рублей в версии Luxe Pack 1 с 2-литровым двигателем.

Городской кроссовер QX50 с уникальным двигателем VC-Turbo с июля доступен по цене от 2 849 000 рублей за автомобиль в комплектации Pure по специальной программе лояльности. Для всех клиентов, на все остальные комплектации действует специальная программа лояльности по trade-in с выгодой до 150 000 рублей.

Семейный кроссовер QX60 с обновленным двигателем 3,5 доступен от 3 145 000 рублей в комплектации Elegance.

На весь модельный ряд распространяется специальная ставка 4,5%* по программе INFINITI Finance.

Модель Комплектация * Цена, руб.

Q50 Luxe Pack 1 2.0L От 2 300 000

Q60 Sport ProActive 3.0T От 3 470 000

QX50 Pure 2.0L От 2 849 000

QX60 Elegance 3.5L От 3 145 000

QX80 Luxe 5.6L От 4 490 000