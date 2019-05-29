Mercedes-Benz впервые примет участие в гастрономическом фестивале GASTREET

С 27 по 31 мая Горки Город станет хозяином необычайно яркого и живого гастрономического фестиваля GASTREET.

В нем примут участие 5000 ведущих рестораторов, пройдут 150 выступлений шеф-поваров на 10 тематических площадках. Mercedes-Benz впервые участвует в подобном мероприятии, тем самым объединяя эстетику современной роскоши, технологии и праздник для истинных гурманов. Здесь гости смогут расширить свои знания в кулинарии, попробовать блюда от шеф-поваров, а также насладиться отличной музыкой под открытым небом.

Так, на главной площади фестиваля будет представлен образец современных дизайна и технологий — новый полноприводный внедорожник Mercedes-Benz GLE 300 d в роскошном цвете «Белый бриллиант» с современной мультимедийной телематической системой MBUX. Гости фестиваля смогут узнать о возможносностях нового внедорожника из видеороликов, которые будут транслироваться на экране центральной сцены фестиваля. «Не только сила, но и интеллект», — этот слоган как нельзя лучше подчеркивает характер нового Mercedes-Benz GLE 300 d.

Как насчет авторского стритфуда? На фестивале представлен фудтрак на базе Mercedes-Benz Sprinter – именно здесь будет работать Роман Палкин, бренд-шеф ресторана-бутика Art-Caviar (группа компаний «Русский Икорный Дом»). В концепции блюд – отсылки к значимым для бренда категориям. Попробуйте любимый деликатес в оригинальной интерпретации: шаверму из осетра с песто из вяленых томатов и соусом на основе трав и хрена, тартар из авокадо с томатным мармеладом и икрой на выбор (черная, красная, “золотая” (щучья).