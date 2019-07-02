Bentley Motors представит миру будущее класса Gran Turismo в день 100-летнего юбилея

10 июля 2019 года, в день, когда Bentley Motors отмечает 100-летие, легендарный британский автопроизводитель представит миру будущее класса Gran Turismo.

Bentley EXP 100 GT – физическое воплощение концепции будущего развития марки, созданное в год ее векового юбилея, – представляет собой революционный, полностью электрический концепт, который способен подарить совершенно необыкновенные ощущения от вождения благодаря сочетанию высоких технологий и безупречного исполнения.

Bentley EXP 100 GT – это в том числе и демонстрация приверженности британского производителя принципам экологической устойчивости и инноваций, автомобиль, созданный, чтобы глубже познавать окружающий мир.

В конструкции модели используется множество материалов, гармонично объединенных в единую концепцию дизайнерами Bentley Motors, которые вывели качество ручного изготовления на невероятный уровень, определив новый стандарт в сегменте роскошных автомобилей.

Концепт воплощает представления Bentley о будущем роскошной мобильности и способен деликатно и последовательно расширить спектр ощущений от вождения в стиле Gran Turismo, позволяя наслаждаться отзывчивым рулевым управлением или возможностями системы автономного вождения.

Bentley приглашает поклонников марки зарегистрироваться на специальном сайте, посвященном юбилею компании www.ExtraordinaryJourneys.Bentley и стать свидетелями премьеры нового концепта, которая состоится в 18:00 по московскому времени (16:00 по британскому летнему времени) 10 июля 2019 года. Регистрация будет открыта до 6 июля 2019 года.

Представители прессы со всего мира также смогут наблюдать за мировым дебютом Bentley EXP 100 GT, присоединившись к онлайн-трансляции, которая начнется в 18:00 по московскому времени (16:00 по британскому летнему времени) 10 июля 2019 года на веб-сайте www.bentleymedia.com и в Twitter на канале @BentleyComms.