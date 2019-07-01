Экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова выиграли ралли в Польше

Петербургский экипаж действующих чемпионов Европы по ралли Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова одержали победу в двухдневной гонке в окрестностях города Миколайки

Ралли Польши в ранге четвертого этапа чемпионата Европы проходило в эти выходные в Мазурском воеводстве, в окрестностях города Миколайки. Победу по итогам двухдневной гравийной гонки одержал петербургский экипаж действующих чемпионов Европы по ралли Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова.

Гонка в Польше является вторым старейшим ралли в мире и самым престижным событием в автоспортивной жизни страны. В нынешнем году ралли празднует свое 76-летие. До 2018 года оно проходило в ранге этапа чемпионата мира, а в прошлом году вернулось в Европейскую раллийную серию. Два гоночных дня, основные раллийные баталии пришлись на субботу и воскресенье, где пилоты проехали 115 и 86 километров, соответственно. Для спортивного канала, состоящего из 49 участников, в Польше были проложены 15 спецучастков по быстрым, гравийным дорогам Мазурского воеводства.

Российский экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова, выступающего в этом сезоне на автомобиле Citroen C3 R5 французской команды Sainteloc Junior Racing, продолжает борьбу за очки в сезоне. После трех прошедших этапах в Португалии, Испании и Латвии экипаж располагался на третьих позициях промежуточной классификации личных зачетов среди пилотов и штурманов.

Трасса первого гоночного дня PZM Rally Poland оказалась захватывающе быстрой, сложной, интересной, и россияне установили своеобразный рекорд средней скорости, обнулив результат прошлого года — 131,91 км/ч зафиксированы на СУ-6 «Paprotki». К слову, прошлогодний рекорд на счету Николая Грязина был установлен на СУ-7 «Świętajno» и составил показатель 120 км/ч.

В первый день Лукьянюк и Арнаутов выиграли семь из восьми спецучастков, завершив его на первой позиции с гандикапом 40 секунд от своего ближайшего преследователя финна Яри Хуттунена. Впрочем, такой сценарий уже стал привычным для всех почитателей экипажа действующих чемпионов Европы.

В отличие от субботы, маршрут польского ралли в воскресенье был гораздо компактнее – минимум переездов между спецучастками, на 86,44 км боевой дистанции приходилось 105,14 км дорожных секций (для сравнения, вчера участникам предложили 112,48 км спецучастков и 350,45 км дорожных секций). Записав на свой счет бонусные очки за выигранный день, россияне заставили поволноваться болельщиков на первой секции воскресного дня.

На СУ-11 Gmina Mrągowo (11,34 км), лидер ралли столкнулся с неприятностями – Алексей Лукьянюк поймал прокол, «размотал» переднее колесо и потерял почти двадцать секунд, финишировав на 10-й позиции. Это, впрочем, незначительно сказалось на общих результатах: два Алексея по-прежнему занимали первую строчку «абсолюта». В итоге, конкуренции российским пилотам никто не смог составить и 12-й спецучасток «Узранки», который болельщики со всего мира могли наблюдать в прямой трансляции Eurosport, также пошел в копилку достижений экипажа.

Алексей Лукьянюк, пилот, после первой секции дня: «Я немного расстроен, мы по-прежнему не имеем достаточно комфортных настроек и машина не предсказуема для меня настолько, насколько я хотел бы. Но это опыт, который мы должны пройти».

После дневного тридцатиминутного сервиса команда восстановила автомобиль и экипаж вернулся на трассу в хорошей форме.

Алексей Лукьянюк: “Вторую секцию мы ехали в свое удовольствие и не рисковали, я четко контролировал ситуацию и объезжал камни на дороге. При этом все равно получалось ехать быстрее соперников. Мы выиграли оба дня ралли, хоть и собрали небольшое “лукошко” технических неприятностей. Но мы победили, да еще и с запасом в одну минуту, за что я очень благодарен как команде и нашим спонсорам, кто дает нам возможность стартовать в Европе, так и моему штурману, в первую очередь”.

Следующее ралли пройдет в Италии 19-21 июля и это будет асфальтовый этап с церемонией старта в центре Рима.