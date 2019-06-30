Письмо ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в поддержку Рольф

Письмо ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в поддержку Рольф
Июнь 30 20:05 2019

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), профессиональное объедение официальных дилеров России официально опубликовала обращение, с просьбой поддержать компанию РОЛЬФ

Уважаемые коллеги и партнеры!

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), профессиональное объедение официальных дилеров России, выражает вам свое почтение и просит о поддержке компании РОЛЬФ, оказавшейся в сложной ситуации.

За 27 лет работы на рынке РФ, компания РОЛЬФ стала лидером авторитейла, образцом для подражания и крупнейшим работодателем.

Компания РОЛЬФ несет уникальные ценности и традиции, на РОЛЬФ равняются коллеги и конкуренты, с РОЛЬФ сравниваются и соревнуются.

Компания много лет выстраивает цивилизованный и прозрачный автобизнес в России, является кузницей кадров, локомотивом современных трендов и технологий в автомобильном бизнесе и клиентском сервисе. Компания РОЛЬФ является одним их крупнейших налогоплательщиков в автомобильном бизнесе РФ и работает в рамках Российского законодательства.

Если компанию вынудят уйти с рынка, мы потеряем не только крупнейшего игрока рынка, но и стабильное развитие автомобильного бизнеса, надежду на цивилизованный рынок.
Официальные дилеры являются не только конкурентами, но и партнерами по бизнесу, мы все заинтересованы в прозрачном бизнесе в России.

Мы уверены, что создавшаяся ситуация в ближайшее время благополучно разрешится.

Коллеги, поддержать РОЛЬФ можно разместив наше обращение на своих интернет ресурсах.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
поддержкаРОАДРольф
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Самые угоняемые автомобили

Самые угоняемые автомобили 0

Этап Супербайка в Калифорнии пройдет в ближайшие выходные

Этап Супербайка в Калифорнии пройдет в ближайшие выходные 0

Прокатиться на настоящем маслкаре – это реальность

Прокатиться на настоящем маслкаре – это реальность 7