Письмо ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в поддержку Рольф

Уважаемые коллеги и партнеры!

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), профессиональное объедение официальных дилеров России, выражает вам свое почтение и просит о поддержке компании РОЛЬФ, оказавшейся в сложной ситуации.

За 27 лет работы на рынке РФ, компания РОЛЬФ стала лидером авторитейла, образцом для подражания и крупнейшим работодателем.

Компания РОЛЬФ несет уникальные ценности и традиции, на РОЛЬФ равняются коллеги и конкуренты, с РОЛЬФ сравниваются и соревнуются.

Компания много лет выстраивает цивилизованный и прозрачный автобизнес в России, является кузницей кадров, локомотивом современных трендов и технологий в автомобильном бизнесе и клиентском сервисе. Компания РОЛЬФ является одним их крупнейших налогоплательщиков в автомобильном бизнесе РФ и работает в рамках Российского законодательства.

Если компанию вынудят уйти с рынка, мы потеряем не только крупнейшего игрока рынка, но и стабильное развитие автомобильного бизнеса, надежду на цивилизованный рынок.

Официальные дилеры являются не только конкурентами, но и партнерами по бизнесу, мы все заинтересованы в прозрачном бизнесе в России.

Мы уверены, что создавшаяся ситуация в ближайшее время благополучно разрешится.

Коллеги, поддержать РОЛЬФ можно разместив наше обращение на своих интернет ресурсах.