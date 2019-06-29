Заказы на Volkswagen Teramont открыты

Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. уже доступен для заказа

Volkswagen предлагает для модели Teramont новый бензиновый двигатель VR6 FSI мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION. Стоимость модели с данным двигателем в комплектации Respect составляет 3.379.000 рублей. Все комплектации, доступные с новым двигателем 249 л.с., оснащены адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, а также cистемой определения слепых зон Blind Spot Monitor, с ассистентом выезда c парковки задним ходом.

Respect.

Комплектация оборудуется противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными LED- лампами в передних дверях, датчиком дождя, теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями с функцией Coming Home/Leaving Home, системой помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, водительским сиденьем с

электрорегулировкой, электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access. Цена на модель в данной версии с двигателем 249 л.с. составляет 3.379.000 рублей.

Status.

Комплектация расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, эргономичных сидений с большим количеством электрорегулировок, которые существенно повышают уровень комфорта для водителя и для пассажиров, а также в этой версии предлагается функция памяти водительского сиденья. Более того, автомобиль в данной комплектации оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display с диагональю 10 дюймов, навигационной системой Discover Media,. Стоимость версии Status в сочетании с двигателем 249 л.с. составляет 3.679.000 рублей.

Exclusive.

Топовая комплектация Teramont оснащается 20- дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтами- секретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом Light Assist, электроподогревом боковых задних сидений, парковочным автопилотом Park Assist, системой кругового обзора Area View, а также ассистентом движения по полосе Lane Assist. Кроме того, обивка сидений выполнена из кожи Vienna. Цена на Teramont Exclusive 249 л.с. – 3.999.000 рублей.

Благодаря трехрядной конфигурации в Teramont достаточно места для семи взрослых пассажиров, что делает его идеальным семейным SUV. Концепция трансформируемого салона автомобиля предполагает возможность складывания спинок всех пассажирских кресел. Сиденье второго ряда легко перемещается вперед и назад, что позволяет моделировать интерьер для достижения максимального комфорта. Объем багажного отделения автомобиля составляет 330 литров, при сложенных спинках третьего ряда увеличивается до 871 литра, а если сложены спинки и второго, и третьего рядов, то объем достигает 1.421 литра.

Внутреннее пространство Teramont максимально функционально, а отделка салона отличается высоким качеством. Панель управления удобна в использовании: цифровые приборы и дисплеи не отвлекают и помогают сконцентрироваться на процессе вождения. Во всех версиях – семь посадочных мест, доступны асимметрично складывающиеся задние сиденья, а также третий ряд с двумя полноценными сиденьями. Для модели предлагаются три типа обивки сидений. В исполнении Exclusive для сидений используется кожа Vienna, доступны три цветовых варианта: черный Titanium, бежевый Shetland и коричневый Golden Oak.

Внешний вид Teramont демонстрирует классические пропорции и четкие линии. Уже в базовой версии модель оборудуется светодиодными фарами ближнего и дальнего света с дневными ходовыми огнями, серебристыми рейлингами на крыше и 18-дюймовыми легкосплавными дисками Prisma. В комплектации Exclusive экстерьер автомобиля дополнен панорамной крышей со сдвижным люком, 20-дюймовыми дисками Mejorada и хромированным обрамлением боковых стекол. Для Volkswagen Teramont предлагаются такие цвета, как белый Pure и черный перламутровый Deep, а среди оттенков металлик доступны серебристый Reflex, серый Platinum, синий Tourmaline и Pacific, Коричневый Hunting, а также красный Fontana.