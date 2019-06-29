Владимир Путин не в курсе уголовного дела, возбужденного против основателя “Рольф”

Президент России ничего не знает об уголовном деле, возбужденном против Сергея Петрова

Президент России Владимир Путин не знает об против основателя крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова и топ-менеджеров компании. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

«В отношении господина Петрова я ничего не знаю, в первый раз слышу. Я же здесь находился, вы говорите, это в Москве произошло. Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и не могу прокомментировать, справедливо ли [его уголовное преследование]», — сказал Путин.

Он отметил, что не может взять под свой контроль «все дела подобного рода», но пообещал запросить информацию по делу «Рольфа».

Накануне суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро. Кроме него, по уголовному делу проходят еще три человека. Среди них — основатель «Рольфа» Сергей Петров. Бизнесмен отрицает свою причастность к выводу средств. Сейчас Петров находится за границей; он заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Сергей Петров занимает 114-е место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes; его состояние оценивается в 900 миллионов долларов. В марте 2019 года Forbes включил Петрова в список из 15 бизнесменов, изменивших представление о России в мире.

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