Для BMW m next создали звуковые эффекты

Композитор Ханс Циммер, известный по работе над «Интерстелларом» и «Началом», совместно с инженером Ренцо Витали (Renzo Vitale) написал звуки для нового поколения электромобилей BMW

Пара создала звуковые эффекты для концепт-кара BMW M NEXT, представленного на мероприятии 25 июня в Мюнхене.

Совместный проект BMW и Циммера получил название BMW Iconic Sounds Electric. По словам вице-президента компании Дженс Тимера (Jens Thiemer), благодаря новому бренду потребители «всеми органами чувств» получат удовольствие от вождения.

Циммер и Витали написали звуки разгона и остановки, а также эффекты при вождении, например, клики кнопок на приборной панели. Часть из них можно услышать в промо-ролике о машине.

Эффекты будут имитировать вождение автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. При этом электромобили не будут звучать так же, как машины на топливе: звук будет зависеть от мощности и скорости электромобиля.

BMW работала над искусственными звуками как минимум с 2009 года. Инженеры в том числе хотели повысить слышимость почти бесшумных электромобилей для пешеходов, не беспокоя их непривычными звуками.

BMW M NEXT в ближайшее время не появится в продаже — это концепт-кар, который отражает направление развития производителя. Системой звуков оборудуют все следующие поколения машин, а новые электромобили представят в 2023 году — раньше, чем планировалось, потому что компания опережает собственный график производства на два года.

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