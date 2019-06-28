Lancer Evolution возродится в двух кузовах

Lancer Evolution планируют возродить в двух кузовах – седан и хэтчбек

Первый Lancer Evolution был выпущен в 1992 году, производили модель с 1992 по 2016 годы, а в 2017-м показали гибридный концепт кроссовера с тем же названием. Теперь же модель планируют возродить, причем в двух кузовах – седан и хэтчбек, согласно японским источникам, с которыми ознакомилось издание Autocar.

Информация об этом довольно скудная, но известно, что Lancer Evolution одиннадцатой генерации может базироваться на платформе CMF-C/D F4, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, оснащаться 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, роботизированной коробкой передач и усовершенствованной системой полного привода S-AWC, разработанной Mitsubishi.

Возрождение модели Evolution является частью плана президента Mitsubishi Осамы Масуко по восстановлению прежних позиций японского производителя. Впрочем, 70-летний Масуко уже готовится передать свою должность генерального директора новому руководителю — Такао Като. Тем не менее ветеран Mitsubishi останется в руководстве компании. Предыдущие планы Масуко по разработке преемника Mitsubishi Lancer Evolution X были приостановлены из-за больших убытков компании и ее последующего поглощения компанией Nissan в 2016 году. Что касается спорткара, то появиться новое поколение может не ранее чем через три года.

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