Volkswagen представил в Шанхае ID. ROOMZZ – новую модель семейства

Серийная версия появится на рынке Китая в 2021 году. В линиях кузова кроссовера прослеживаются характерные черты дизайна других представителей семейства

ID.

Кроме того, благодаря множеству оригинальных деталей концептуальная модель задает новые стандарты для сегмента полноразмерных SUV.

«Кроссовер выглядит словно монолит, как будто он вырезан из цельного куска материала. Электрический ID. ROOMZZ перемещается легко, бесшумно, и при этом у него нулевой уровень выбросов», – отмечает шеф-дизайнер марки Volkswagen Клаус Бишофф (Klaus Bischoff).

ID. ROOMZZ оснащен комплексом систем IQ.DRIVE: при необходимости автомобиль может

задействовать режим ID. Pilot и двигаться в потоке транспортных средств полностью автономно (технологии автоматизированного управления четвертого уровня). Совершенно новая концепция трансформируемого интерьера отличается широчайшими возможностями персонализации.

Различные варианты конфигурации сидений можно использовать не только в соответствии с персональными пожеланиями пассажиров, но и с учетом режима движения. При автономном движении ID. Pilot Relax позволяет каждому пассажиру дополнительно регулировать

положение сиденья в соответствии с собственными предпочтениями. Например, спинку кресла можно перевести из вертикального в наклонное положение.

Интерьер ID. ROOMZZ отличается отсутствием традиционной панели приборов. Инновационный кокпит представляет собой полностью стеклянную переднюю панель, в которую интегрировано «цифровое» рулевое колесо.

Кроме того, в оформлении интерьера использованы необычные материалы. Например, обивка сидений выполнена из нового материала AppleSkin™, который изготавливается из перерабатываемого сырья. Зоны ID. Light на панелях дверей декорированы специально обработанным деревянным шпоном. В системе CleanAir реализован модуль активной фильтрации, обеспечивающий чистоту воздуха в салоне даже при сильной его загрязненности за бортом.

Оснащенный аккумуляторной батареей мощность 82 кВт новый ID. ROOMZZ получил запас хода до 450 км (в цикле WLTP) или 475 км (в цикле NEDC, в Китае). С помощью станции быстрой зарядки мощностью 150 кВт (постоянный ток) полностью разряженную батарею можно зарядить на 80% за полчаса.

Два электродвигателя могут одновременно приводить в движение обе оси (электрический полный привод 4MOTION), при этом совокупная мощность силовой установки достигает 225 л.с. ID. ROOMZZ разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км/ч. Как и у всех электромобилей, максимальный крутящий момент двигателей доступен уже в момент старта.