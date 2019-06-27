KIA XCeed – новый яркий кроссовер для городских условий

Компания KIA Motors представляет KIA XCeed – новый городской кроссовер (CUV), созданный для европейского рынка.

Модель обеспечивает сочетание практичности SUV со спортивной компоновкой и увлекательной управляемостью, которые характерны для хэтчбеков.

Новинка является спортивной альтернативой традиционным автомобилям категории SUV. При этом концепция CUV подразумевает, сопоставимый простор пассажирского салона и объем багажного отсека. KIA XCeed обладает захватывающим и интересным для водителя характером благодаря своей спортивной управляемости, уверенной динамике и высокому уровню ездового комфорта. При этом за счет высокой посадки здесь обеспечена лучшая обзорность дороги, чем в хэтчбеке.

Широкий набор высокотехнологичных функций безопасности и информационно-развлекательных функций делают XCeed одним из наиболее высокотехнологичных автомобилей в сегменте CUV. А благодаря оснащению двигателями с турбонаддувом он также является одним из наиболее экономичных среди конкурентов.

Операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера (Emilio Herrera) представляет новинку: «KIA XCeed – это наш ответ на растущий спрос на автомобили, предлагающие больше эмоциональности и динамики, чем обычные SUV, как в плане облика автомобиля, так и в плане их ходовых качеств. Но при этом такие клиенты не хотят терять ту практичность, которую обеспечивают более крупные автомобили. Наш новый CUV в полной мере отвечает на подобные запросы – дизайн его просторного и практичного кузова выполнен современным и узнаваемым. Сочетая в себе преимущества как хэтчбеков, так и кроссоверов, KIA XCeed предлагает европейским клиентам нечто особенное и освежающее».

«Это новейшее пополнение модельного ряда KIA задает новое, смелое направление всему семейству моделей Ceed. Новинка демонстрирует, насколько широко воображение KIA, насколько велики наши амбиции в сегменте компактных автомобилей. Сегмент С является вторым по объемам на европейском автомобильном рынке, а в ближайшие годы он будет играть еще более важную роль. Семейство моделей Ceed теперь предлагает клиентам в этом классе более широкий выбор, чем у любого другого автопроизводителя», – добавляет Эррера.

Городской кроссовер KIA XCeed будет производиться на европейском заводе KIA, расположенном в словацком городе Жилина, там же, где уже выпускаются Ceed, Ceed Sportswagon и ProCeed. Начало продаж на европейских рынках запланировано на третий квартал 2019 года.

Дизайн

Стильный, выразительный и современный в своем дизайне, новый KIA XCeed является динамичной альтернативой более крупным автомобилям категории SUV. Новый городской кроссовер был создан в европейском дизайн-центре бренда, расположенном во Франкфурте-на-Майне. Руководство проектом осуществлял вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом (Gregory Guillaume).

Новый KIA XCeed по своему формату и облику – более эмоционален и динамичен, чем его более высокие конкуренты, он предлагает нечто отличающееся от остальных моделей в семействе Ceed. Единственными кузовными элементами, позаимствованными у родственного пятидверного хэтчбека, стали передние двери.

При взгляде на автомобиль сбоку, заметно, как удлиненная линия капота перетекает в основание передних стоек над передними колесами, что придает автомобилю спортивный, стремительный силуэт. Хотя колесная база остается неизменной по сравнению с другими моделями семейства Ceed (2650 мм), передний и задний свесы XCeed увеличены по сравнению с пятидверным хэтчбеком на 25 мм впереди (до 905 мм) и на 60 мм сзади (до 840 мм).

Дверь багажного отсека имеет значительный угол наклона, как у фастбеков, верхняя кромка кормы расположена на 60 мм выше, чем у пятидверного хэтчбека, что усиливает динамичность дизайна CUV. KIA XCeed может комплектоваться 16- или 18-дюймовыми колесами.

В дизайне как передней, так и задней части автомобиля также заметны некоторые отступления от традиционного для моделей семейства Ceed облика, отличающие KIA XCeed от своих «ближайших родственников». Ширина кузова этого CUV составляет 1826 мм, что на 26 мм больше, чем у пятидверного Ceed, и он выглядит более уверенно и решительно за счет более выраженных форм решетки радиатора и более крупного нижнего воздухозаборника. Основные фары получили новый дизайн: фирменная для Ceed световая подпись светодиодных «кубиков льда» (ice cubes) теперь очерчена более угловатым контуром, а сверху разместился тонкий указатель поворотов, вытянувшийся над колесными арками.

Новые задние фонари формируют тонкую светодиодную световую подпись. Ярко выраженные горизонтальные линии по всей ширине двери багажного отсека и заднего бампера – делают автомобиль визуально шире.

Увеличенный дорожный просвет и более высокий кузов также помогают создавать тот уверенный, надежный образ, который привлекает клиентов в других моделях из линейки внедорожников и кроссоверов KIA. На 16-дюймовых колесах дорожный просвет KIA XCeed составляет 174 мм, а на 18-дюймовых – 184 мм, что на 42 мм больше, чем у пятидверного хэтчбека Ceed.

Для новой модели предусмотрено 12 вариантов цветов кузова, в том числе – новый насыщенный желтый оттенок Quantum Yellow, который будет доступен только для XCeed.

Салон кроссовера сохранил ту же современную архитектуру, что и остальные модели семейства Ceed, рельефная центральная консоль на небольшой угол развернута в сторону водителя. Уровень посадки здесь ниже, чем у традиционных SUV, при том что дорожный просвет больше, чем у хэтчбеков. Такая комбинация привела к тому, что посадка водителя остается спортивной, но при этом обзорность вперед – на высочайшем уровне.

Новым предложением является предусмотренный для KIA XCeed пакет желтой декоративной отделки интерьера. В этом случае основная черная отделка эффектно контрастирует с насыщенной желтой прострочкой на сиденьях и панелях дверей, желтыми кантами на сиденьях и рядом других декоративных элементов в салоне, имеющих покрытие «черный глянец» и «желтый металлик».

Компоновка

KIA XCeed создавался таким образом, чтобы сохранить присущие SUV пространство пассажирского салона и объем багажного отсека, но поместить их в более компактный и имеющий более спортивные очертания кузов. Новинка разместится в модельном ряду марки между пятидверным хэтчбеком Ceed и кроссовером Sportage, при этом будет предлагать внутреннее пространство и возможности перевозки багажа, сопоставимые с тем, что предлагают наиболее популярные в Европе модели кроссоверов.

Габаритная длина KIA XCeed составляет 4395 мм – это на 85 мм больше, чем у пятидверного хэтчбека Ceed, но на 90 мм меньше, чем у кроссовера Sportage. Максимальная высота крыши 1490 мм также находится между показателями этих моделей: у Ceed она меньше на 43 мм, а Sportage выше на 155 мм. Такие габариты обеспечивают автомобилю более низкий центр тяжести, чем у Sportage, но при этом посадка водителя здесь выше, чем у обычных соплатформенных Ceed.

XCeed создан на общей со всем семейством Ceed платформе, но его удалось сделать одним из наиболее просторных автомобилей в компактном классе – внушительный запас места обеспечен и на переднем, и на заднем ряду сидений. Посадка на каждом из сидений на 42 мм выше, чем у Ceed, что обеспечивает более легкую и удобную посадку и выход. Боковое остекление имеет характерное очертание «полумесяца», что в сочетании с линией крыши в стиле фастбеков создает на заднем ряду более светлую и просторную обстановку и больше пространства над головой, чем предлагают конкуренты в классе компактных кроссоверов.

За счет более длинного заднего свеса багажный отсек стал длиннее. Его объем составляет 426 л (замеры по методике VDA), что на 31 л больше, чем у Ceed, и сопоставимо с показателями наиболее продаваемых в Европе компактных кроссоверов. При сложенных спинках задних сидений объем багажного отсека увеличивается до 1378 л. Дополнительную практичность дают спинки задних сидений складывающиеся в пропорции 40:20:40, наличие электропривода двери багажного отсека Smart Power Tailgate и возможность установить пол багажника в двух различных уровнях.

Технологии

Набор самых передовых решений в области безопасности, доступа в Сеть и информационно-развлекательных функций, который предлагает KIA XCeed, делает новый кроссовер одним из самых высокотехнологичных и оснащенных автомобилей в своем классе. Предусмотрен целый ряд функций и особенностей, делающих управление более безопасным и спокойным, обеспечивающих удобство использования.

KIA XCeed – один из первых автомобилей марки оснащенный навигационной системой с экраном 10,25” в оснащение также входит Bluetooth-модуль с возможностью подключения сразу два мобильных устройства. Также обеспечена поддержка платформ Apple CarPlay и Android Auto. Современные возможности зонирования экрана позволяют пользователям управлять различными функциями автомобиля одновременно, или осуществлять контроль их состояния. В других комплектациях предусмотрен сенсорный дисплей аудиосистемы с диагональю 8 дюймов.

Среди других доступных опций, ориентированных на повышение уровня комфорта и получения удовольствия от каждой поездки, предлагаются аудиосистема премиального класса JBL с технологией восстановления цифрового сигнала Clari-Fi, двухзонный климат-контроль, обогрев и привод складывания наружных зеркал, подогрев руля и лобового стекла, система подогрева и вентиляции передних сидений, подогрев задних сидений.

KIA XCeed будет также предлагаться с полностью цифровой панелью приборов Supervision с диагональю 12,3 дюйма, предоставляющей водителю наиболее четкое и удобно воспринимаемое отображение информации. Она устанавливается вместо традиционных приборов, сочетающихся с монохромным 3,8-дюймовым ЖК-дисплеем или 4,2-дюймовым цветным TFT ЖК-дисплеем, предусмотренных в других комплектациях.

KIA XCeed оснащается широким набором технологий помощи водителю и активной безопасности Drive Wise. Среди них: интеллектуальный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения, система оповещения о риске столкновения с объектом в слепой зоне, система предупреждения об опасности фронтального столкновения (с функцией распознавания пешеходов), интеллектуальная система оповещения об ограничениях скорости, интеллектуальный парковочный ассистент, система контроля движения в полосе и ассистент управления дальним светом фар. На KIA XCeed будет относящаяся ко «второму уровню» автопилотирования система LFA (Lane Following Assist) – ассистент поддержания движения в полосе, который берет на себя контроль газом, тормозами и рулевым управлением. LFA отслеживает дорожную разметку и движущиеся впереди транспортные средства, удерживая автомобиль в полосе и с соблюдением безопасной дистанции.

Ходовые качества и управляемость

Перед европейским коллективом инженеров бренда стояла задача найти такие настройки подвески и рулевого управления нового KIA XCeed, чтобы автомобиль в любых условиях имел уверенный характер в движении и интересную, увлекательную управляемость. Во время ходовых испытаний было задействован более разнообразный спектр покрытий и дорог, чем для любого другого автомобиля KIA, когда-либо создававшийся в Европе.

Новый KIA XCeed предложит водителям уникальные ходовые качества и управляемость – он имеет полностью оригинальные настройки, а ряд использованных в его подвеске деталей не встречается на других моделях семейства Ceed. Несмотря на увеличенный дорожный просвет, XCeed будет иметь более увлекательный характер управляемости, чем это обычно свойственно семейным внедорожниками.

В отличие от других моделей семейства Ceed, KIA XCeed получил гидравлические ограничители хода отбоя амортизаторов – они являются штатным элементом передней подвески вне зависимости от версии кроссовера. Резиновые ограничители внутри амортизаторов помещены в специальную гидравлическую жидкость, что обеспечивает значительно более высокий ездовой комфорт при движении по неровным поверхностям. Автомобиль разработан так, чтобы подвеска поглощала даже значительные удары, реагируя плавно и прогрессивно. Благодаря этому снижается уровень колебаний – подвеска самостоятельно приходит в состояние покоя после резких сжатий. Подобная конструкция также вносит свой вклад в повышение отзывчивости рулевого управления, улучшение общего контроля положения кузова, снижение уровня шумов при движении по неровностям.

За исключением новых гидравлических ограничителей хода отбоя, независимая подвеска XCeed имеет такую же конструкцию, как и у родственных моделей семейства. Однако дорожный просвет увеличен по сравнению с обычным Ceed (в зависимости от размерности колес, разница может составлять до 42 мм). Учитывая это, инженеры KIA сделали передние и задние пружины несколько мягче – на 7% и 4% соответственно, что позволило добиться более высокого ходового комфорта и стабильности во всех условиях движения. Ездовой комфорт удалось повысить и за счет установки нового динамического демпфера для поперечных рычагов задней подвески – он также вносит свой вклад в снижение уровня дорожных шумов и структурных вибраций.

Рулевое управление в конструктивном плане не отличается от устанавливающегося на Ceed, однако электронный блок управления, определяющий работу электродвигателя усилителя руля, перенастроен: здесь он обеспечивает более быстрые изначальные реакции на действия водителя. В результате удалось добиться того, что водитель может ощущать столь же быстрые реакции автомобиля при сопоставимых уровнях кренов кузова, что и на обычном пятидверном хэтчбеке Ceed. Также увеличено вспомогательная производительность электроусилителя, что позволяет снизить усилия на руле, снижая усталость водителя в длительных поездках и на малых скоростях.

Система выбора режимов движения KIA Drive Mode Select позволяет водителю регулировать усилие на руле, реакции на действия педалью газа и (для автомобилей с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями) скорость переключения передач. Предусмотрено два режима – Normal и Sport. В режиме Sport несколько сокращаются времена реакции автомобиля при разгоне, увеличивается усилие на руле и четкость реакций на действия водителя.

Силовые агрегаты

Для KIA XCeed предлагается широкая линейка двигателей с турбонаддувом. Предусмотрено три бензиновых двигателя с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом (T-GDI):

Трехцилиндровый с рабочим объемом 1,0л, 120 л. с., 172 Нм

Четырехцилиндровый 1,4-литровый, 140л. с., 242 Нм

Четырехцилиндровый 1,6-литровый мощность 204л. с., 265 Нм

Также для KIA XCeed предлагается два варианта дизельных двигателей Smartstream мощностью 115 л. с. или 136 л. с. Это серия самых экологически чистых из когда-либо предлагавшихся брендом KIA дизельных моторов.

За исключением двигателя 1,0 T-GDI, все двигатели могут работать в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Двигатель 1,0 T-GDI комплектуется только шестиступенчатой механической трансмиссией. Все версии автомобиля оснащаются системой временного выключения двигателя Stop&Go.

В начале 2020 года, KIA XCeed (как и ряд других моделей в линейке KIA) получит экологичные силовые агрегаты с использованием электрической энергии, в частности – силовую установку по схеме «мягкого гибрида» с рабочим напряжением 48 В, а также силовую установку по схеме гибрида с возможностью внешней подзарядки (plug-in hybrid).

Производство и продажи

Производство нового KIA XCeed начнется в августе 2019 года на заводе KIA в словацком городе Жилина, там же, где производятся и остальные модели семейства Ceed. Поставки KIA XCeed европейским клиентам начнутся в третьем квартале 2019 года. Решение о сроках выхода модели на российский рынок, будет объявлено позднее.