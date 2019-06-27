Hyundai Motor и Saudi Aramco будут сотрудничать в сфере водородной экономики

Hyundai Motor и Saudi Aramco будут сотрудничать в сфере водородной экономики, неметаллических материалов и технологий будущего

Компания Hyundai Motor подписала протокол о намерениях с нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco. Протокол определяет базу для дальнейшего развития водородной экосистемы на рынках Кореи и Саудовской Аравии и изучения применимости современных неметаллических материалов в разных сферах, в том числе в автомобильной промышленности.

Помимо сотрудничества в области поставок водорода и распространения водородных заправочных станций в Корее, Hyundai Motor и Saudi Aramco будут работать над повышением популярности автомобилей Hyundai с силовыми установками на водородных топливных элементах в Королевстве Саудовская Аравия. Компании планируют совместно развивать применение неметаллических материалов в разных сферах, включая использование углеволокна и армированных углеродным волокном пластиков. Кроме того, компании займутся разработкой автомобильных технологий будущего.

«Сотрудничество Hyundai Motor и Saudi Aramco ускорит приближение к водородному обществу благодаря распространению развитой водородной инфраструктуры и автомобилей с силовыми установками на топливных элементах, — заявил Чон Исон (Euisun Chung), исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group. — Обе компании являются лидерами в водородной производственно-сбытовой цепочке, поэтому наше партнерство будет способствовать реализации глобальных программ, а также поможет в развитии новых направлений автомобильного бизнеса и технологий».

По данным отчета, выпущенного Международным энергетическим агентством во время встречи министров энергетики и окружающей среды стран G20 в Японии, в настоящий момент водородная энергетика пользуется беспрецедентной поддержкой государства и бизнеса. Во всем мире активными темпами идет развитие новых проектов в этой сфере. В выводах отчета говорится, что настало время масштабировать имеющиеся технологии и снижать стоимость, чтобы обеспечить широкое распространение водородных решений.

На закрытой встрече для инвесторов, которая состоялась до встречи министров G20, г-н Чон отметил, что «общество водородной энергетики» является наиболее жизнеспособным решением для успешной энергетической трансформации. В свою очередь компания, которая уделяет большое внимание развитию устойчивого транспорта, предприняла ряд важных шагов к построению водородного общества в рамках своей стратегии FCEV Vision 2030. В глобальном масштабе эта стратегия предусматривает, что водород будет использоваться не только в транспортной сфере.