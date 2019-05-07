Спецверсия Mercedes-Benz EQC Edition 1886

Спецверсия EQC Edition 1886 отличается эксклюзивным экстерьером и системами новейшего поколения

«EQC – предвестник нашего будущего портфолио автомобилей под брендом Mercedes-Benz EQ. В преддверии его выхода на рынок мы с помощью спецверсии EQC Edition 1886 напоминаем об изобретении автомобиля как такового и подчёркиваем первопроходческий дух, который питает и характеризует нас сегодня больше, чем когда-либо прежде. Тогда мы впервые революционным образом преобразили индивидуальную мобильность. Автомобиль EQC знаменует собой ещё один прорыв в новую эру – эру, в которой электромобильность является надёжной, простой и в то же время волнующей, – отметила Бритта Зеегер, член Правления Daimler AG и руководитель подразделения глобальных продаж и маркетинга легковых автомобилейMercedes-Benz. – Спецверсия EQC Edition 1886 воплощает собой не только прогрессивный дизайн, волнующую динамику и абсолютно практичный для повседневной эксплуатации запас хода, но и интеллектуальные дополнительные сервисы, которые предугадывают и реализуют потребности водителя. Главная цель здесь – обеспечить долгосрочную и беззаботную эксплуатацию автомобиля пользователем».

Ощущение эксклюзивности и благородный облик

В основе особой комплектации спецверсии EQC Edition 1886 – тщательно подобранные друг к другу элементы экстерьера и интерьера.Особо эксклюзивный характер его экстерьеру придаёт большая «Чёрная панель» (от англ. Black Panel), чьи ламели и обрамление выдержаны в глянцевом чёрном цвете. Автомобиль EQC Edition 1886 доступен исключительно в цвете кузова «серебристый хай-тек металлик».

Среди других его индивидуальных признаков глянцевый чёрный шильдик на крыле кузова со специальной надписью EQC Edition 1886 и 20-дюймовые легкосплавные диски с дизайном «10 спиц» в глянцевом чёрном исполнении в сочетании с белыми декоративными элементами.

Ощущение эксклюзивности находит своё продолжение и в оформлении интерьера, например, благодаря новому дизайну сидений, получивших обивку искусственной кожей ARTICO / микрофиброй DINAMICA цвета «синий индиго» и «чёрный». На спинках сидений вышита специальная надпись EQC Edition 1886.

Эту же надпись можно обнаружить и на шильдике, закреплённом на центральной консоли. Такая любовь к деталям проявляется и в особых декоративных элементах с матричным узором серебристого цвета, а также в исполнении напольных ковриков, на которых вышито: EQC.

Пакет ENERGIZING для создания атмосферы индивидуального уюта

В целях обеспечения экстраординарной безопасности и комфорта при движении спецверсия EQC Edition 1886 располагает также вспомогательными системами новейшего поколения. Замечательной акустикой наделяет автомобиль акустическая система объёмного звучания Burmester®, чей потенциал способен раскрыться как раз в чрезвычайно тихом салоне автомобиляEQC. Здесь также можно обнаружить присутствие пакета ENERGIZING.

Функция управления комфортом ENERGIZING, объединяя вместе различные системы автомобиля, создаёт в нём оптимальную среду – от связанного со светом настроения до ароматизации и ионизации воздуха. Цель здесь – помогать оставаться пользователю бодрым и полным свежих жизненных сил. Фитнес-тренер ENERGIZING COACH (функция доступна не на всех рынках) использует данные, поступающие от автомобиля и из окружающего мира, чтобы рекомендовать одну из программ ENERGIZING, учитывая конкретную ситуацию и индивидуальные особенности.

Здесь принимаются в расчёт, например, такие аспекты, как дорожная ситуация, погода и продолжительность поездки. С другой стороны, могут использоваться также данные, описывающее самочувствие водителя в данный момент. Реализуется это за счёт сетевой интеграции с автомобилем доступных в продаже носимых устройств Garmin® (смарт-часов/фитнес-трекеров). Довершают состав пакета оборудования для данной спецверсии передние сиденья с электрорегулировкой и функцией запоминания параметров.

Акцент на долгосрочной и беззаботной эксплуатации автомобиля пользователем

С помощью обширной палитры стандартных сервисных пакетов автомобиль EQC Edition 1886 покрывает ключевые потребности клиентов и гарантирует им возможность его длительной эксплуатации без забот.К этим пакетам относятся: «Техобслуживание», «Забрать и вернуть», а также «Продление гарантии на автомобиль».

Пакет «Техобслуживание» включает в себя все необходимые работы по техническому обслуживанию в течение периода до шести лет либо до достижения пробега в 150 000 км. Особое внимание при этом уделяется контролю влияющих на безопасность компонентов и функциональной проверке электрических компонентов. Использование оригинальных деталей Mercedes-Benz и специнструмента гарантирует бесперебойную и надёжную эксплуатацию автомобиля.

В сочетании с пакетом «Техобслуживание» сервисный пакет «Забрать и вернуть» делает планирование взаимодействия со СТОА максимально комфортным. Автомобиль EQC Edition 1886 в течение шестилетнего периода (либо до шести раз) будет забираться у клиента для проведения работ по техобслуживанию и по желанию клиента вновь доставляться ему. Пользоваться услугой «Забрать и вернуть» клиент сможет, находясь у себя дома, в офисе или любом другом месте в заданном радиусе действия авторизованной СТОА Mercedes-Benz.

Следующий сервисный пакет, «Продление гарантии на автомобиль», будет защищать автовладельца от неожиданных расходов на ремонт в течение периода, превышающего стандартную гарантию на новый автомобиль Mercedes-Benz, а именно на срок вплоть до шести лет. Продление гарантии на автомобиль является оптимальным дополнением к сертификату на высоковольтную аккумуляторную батарею, который действует в течение восьми лет либо до достижения пробега в 160 000 км. Данный сертификат гарантирует безупречную работу высоковольтной аккумуляторной батареи и покрывает также значительную потерю ей своей ёмкости.

Все эти три сервисных пакета прикрепляются к автомобилю на шестилетний срок и при его перепродаже переносятся на новых владельцев. Это дополнительно способствует сохранению автомобилем своей стоимости.

Зарядка аккумулятора: гибкость и быстрота

Как и любой автомобиль EQC, спецверсия EQC Edition 1886 располагает бортовым зарядным устройством с жидкостным охлаждением (OBL, On-Board-Lader) мощностью 7,4 кВт, а значит является готовой к зарядке переменным током (AC) в домашних условиях и на общественных зарядных станциях. До трёх раз быстрее, чем от бытовой розетки, зарядка осуществляется от настенного зарядного устройства Mercedes-Benz Wallbox. Ещё быстрее идёт зарядка от сети постоянного тока (DC), предусмотренная для EQC на серийной основе, в сочетании с соответствующим для конкретного рынка типом штекера. В зависимости от текущего уровня заряда (SoC, Status of Charge) автомобиль EQC на соответствующей зарядной станции будет заряжаться с максимальной мощностью, достигающей 110 кВт.

Также и для спецверсии EQC Edition 1886 доступны специальные сервисы, связанные с удалённым доступом и навигацией, а также цифровой зарядный сервис Mercedes me Charge,позволяющий пользоваться множеством общественных зарядных станций.Таким образом, и водители спецверсии EQC Edition 1886 тоже получат льготный доступ к европейской сети станций быстрой зарядки IONITY.

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