Трактор JCB Fastrac установил новый рекорд скорости

Трактор JCB Fastrac установил новый рекорд скорости
Июнь 26 20:02 2019

Британский гонщик Гай Мартин установил рекорд скорости на тракторе. Это произошло на одном из гоночных треков в Англии.

Старый рекорд составлял 140 км/ч. Установил его чуть больше года назад Стиг из проекта Top Gear. Новый рекорд превысил предыдущий почти на 17 километров в час, составив 167 км/ч. Принадлежит он теперь трактору JCB Fastrac.

Стало известно, что готовили к заезду машину специалисты Williams Engineering, которые готовят технологии для команды Формулы-1 сэра Френка Уильямса. В качестве силового агрегата тут используется 7,2-литровый дизельный мотор мощностью 1 014 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 2 500 Нм.

Не очень приятным обстоятельством для рекордсменов стало то, что на площадке не было представителей Книги рекордов Гиннесса. Достижение записали пока лишь в рекорды Великобритании.

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AMSRUS
AMSRUS

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