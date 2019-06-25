Три модели Hyundai N успешно выступили на автогонке 24 часа Нюрбургринга

Hyundai Motor выставила все модели своей спортивной линейки на гонке 24 часа Нюрбургринга. Компания выступает здесь четыре года подряд с 2016 года.

Гонка 24 часа Нюрбургринга прошла на гоночной трассе Нюрбургринга (Германия) 22–23 июня. Hyundai была представлена здесь линейкой своих спортивных моделей, включая i30 N TCR, Veloster N TCR и i30 Fastback N. Трасса в Нюрбургринге — это изматывающая 25-километровая дистанция с 73 крутыми и плавными поворотами, узкими участками и серьезными перепадами высот. Победителем гонки становится тот, кто за 24 часа преодолеет максимальное расстояние. Таким образом, этот марафон является сложнейшим испытанием надежности и ходовых качеств каждого участвующего автомобиля.

Veloster N TCR занял 2-е и 45-е место в своем классе и общем зачете соответственно. i30 N TCR занял 3-е и 94-е место в своем классе и общем зачете. Автомобиль показал в Нюрбургринге великолепные ходовые качества и исключительную надежность в своем классе TCR.

В категории VT2 корейская компания представила модель i30 Fastback N, занявшую 97-е место в общем зачете. Все автомобили компании успешно завершили изнурительный 24-часовой марафон, продемонстрировав прекрасные спортивные качества Hyundai.

«Великолепное выступление Hyundai Motor на гонке «24 часа Нюрбургринга» говорит о высочайшем уровне спортивных автомобилей компании, — заявил Томас Шемера (Thomas Schemera), исполнительный вице-президент и глава подразделения по развитию продуктов и бренда N в Hyundai Motor Group. — Мы хотим, чтобы обычные водители за рулем моделей N испытывали такой же азарт и радость от вождения, как и наши гонщики».

Hyundai впервые выступила на 24 часах Нюрбургринга в 2016 году, выставив прототип Hyundai i30 2.0 Turbo, который занял тогда 90-е место. Всего за один год компания сократила отставание от конкурентов: в 2017 году Hyundai i30 N финишировал 50-м. В прошлом году два автомобиля i30 N TCR финишировали на 35-м и 58-м месте, еще раз показав прогресс корейского бренда в сегменте спортивных моделей. Выдающееся выступление в 2019 году подтверждает успехи Hyundai Motor в совершенствовании ходовых качеств и надежности спортивных автомобилей.

Помимо 24 часов Нюрбургринга, Hyundai Motor также отлично выступила на пятом этапе чемпионата World Touring Car Championship (WTCC), где команды BRC заняли первое и третье место на подиуме.

Пилот BRC Hyundai N Squadra Corse Норберт Мичелиш (Norbert Michelisz) доминировал в первой гонке в пятницу и одержал в Нюрбургринге свою первую победу в сезоне. Пилот BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Аугусто Фарфус (Augusto Farfus) финишировал третьим во второй гонке в субботу. После пятого этапа команды BRC Hyundai N Squadra Corse и BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team занимают второе и четвертое место в общем командном зачете.

Помимо успешного выступления в гонках, Hyundai Motor заявила о присутствии бренда N в Нюрбургринге, представив специальную программу «N: дорога домой» для 300 гостей со всего мира. Этот проект стал символом возвращения бренда N в место, которому он обязан своим именем. N — это отсылка к названию города Нэмъян, где находится международный научно-исследовательский центр Hyundai, и самому комплексу Нюрбургринг, где располагается Европейский испытательный центр Hyundai Motor. В программе приема были тестовые заезды на различных моделях Hyundai N в гоночной академии, экскурсия на вертолете, а также знакомство с закулисной жизнью команды.