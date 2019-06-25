Три модели Hyundai N успешно выступили на автогонке 24 часа Нюрбургринга

Три модели Hyundai N успешно выступили на автогонке 24 часа Нюрбургринга
Июнь 25 09:01 2019

Hyundai Motor выставила все модели своей спортивной линейки на гонке 24 часа Нюрбургринга. Компания выступает здесь четыре года подряд с 2016 года.

Hyundai Motor 24 часа Нюрбургринга

Гонка 24 часа Нюрбургринга прошла на гоночной трассе Нюрбургринга (Германия) 22–23 июня. Hyundai была представлена здесь линейкой своих спортивных моделей, включая i30 N TCR, Veloster N TCR и i30 Fastback N. Трасса в Нюрбургринге — это изматывающая 25-километровая дистанция с 73 крутыми и плавными поворотами, узкими участками и серьезными перепадами высот. Победителем гонки становится тот, кто за 24 часа преодолеет максимальное расстояние. Таким образом, этот марафон является сложнейшим испытанием надежности и ходовых качеств каждого участвующего автомобиля.

Veloster N TCR занял 2-е и 45-е место в своем классе и общем зачете соответственно. i30 N TCR занял 3-е и 94-е место в своем классе и общем зачете. Автомобиль показал в Нюрбургринге великолепные ходовые качества и исключительную надежность в своем классе TCR.

В категории VT2 корейская компания представила модель i30 Fastback N, занявшую 97-е место в общем зачете. Все автомобили компании успешно завершили изнурительный 24-часовой марафон, продемонстрировав прекрасные спортивные качества Hyundai.

Hyundai Motor 24 часа Нюрбургринга

«Великолепное выступление Hyundai Motor на гонке «24 часа Нюрбургринга» говорит о высочайшем уровне спортивных автомобилей компании, — заявил Томас Шемера (Thomas Schemera), исполнительный вице-президент и глава подразделения по развитию продуктов и бренда N в Hyundai Motor Group. — Мы хотим, чтобы обычные водители за рулем моделей N испытывали такой же азарт и радость от вождения, как и наши гонщики».

Hyundai впервые выступила на 24 часах Нюрбургринга в 2016 году, выставив прототип Hyundai i30 2.0 Turbo, который занял тогда 90-е место. Всего за один год компания сократила отставание от конкурентов: в 2017 году Hyundai i30 N финишировал 50-м. В прошлом году два автомобиля i30 N TCR финишировали на 35-м и 58-м месте, еще раз показав прогресс корейского бренда в сегменте спортивных моделей. Выдающееся выступление в 2019 году подтверждает успехи Hyundai Motor в совершенствовании ходовых качеств и надежности спортивных автомобилей.

Hyundai Motor 24 часа Нюрбургринга

Помимо 24 часов Нюрбургринга, Hyundai Motor также отлично выступила на пятом этапе чемпионата World Touring Car Championship (WTCC), где команды BRC заняли первое и третье место на подиуме.

Hyundai Motor 24 часа Нюрбургринга

Пилот BRC Hyundai N Squadra Corse Норберт Мичелиш (Norbert Michelisz) доминировал в первой гонке в пятницу и одержал в Нюрбургринге свою первую победу в сезоне. Пилот BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Аугусто Фарфус (Augusto Farfus) финишировал третьим во второй гонке в субботу. После пятого этапа команды BRC Hyundai N Squadra Corse и BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team занимают второе и четвертое место в общем командном зачете.

Hyundai Motor 24 часа Нюрбургринга

Помимо успешного выступления в гонках, Hyundai Motor заявила о присутствии бренда N в Нюрбургринге, представив специальную программу «N: дорога домой» для 300 гостей со всего мира. Этот проект стал символом возвращения бренда N в место, которому он обязан своим именем. N — это отсылка к названию города Нэмъян, где находится международный научно-исследовательский центр Hyundai, и самому комплексу Нюрбургринг, где располагается Европейский испытательный центр Hyundai Motor. В программе приема были тестовые заезды на различных моделях Hyundai N в гоночной академии, экскурсия на вертолете, а также знакомство с закулисной жизнью команды.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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