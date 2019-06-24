Сотрудник полиции открыл стрельбу за то, что дети попали мячом в его машину

Сотрудник полиции открыл стрельбу за то, что дети попали мячом в его машину
Июнь 24 15:05 2019

В Курске проводят проверку инцидента стрельбы из травматического пистолета сотрудником полиции

В Курске следователи местного СК проводят проверку из-за сотрудника полиции, который открыл стрельбу из пистолета, разозлившись на игравших с мячом детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Инцидент произошел вечером 23 июня на улице Ламоновской.

«Мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции», — говорят в ведомстве.

В рамках проверки выясняются все обстоятельства происшествия, пистолет у силовика изъят.  По данным агентства Kurskcity, инцидент с полицейским случился рядом с детском площадкой, где часто играют в футбол. Площадка не огорожена, поэтому мяч там нередко попадает в людей и в машины.

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AMSRUS
AMSRUS

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