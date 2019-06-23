Новый GMC Jimmy планируют запустить в производство в 2022 году

Новый GMC Jimmy планируют запустить в производство в 2022 году
Июнь 23 14:02 2019

Американский автопроизводитель сообщил о своих планах возродить производство давно забытой модели и тем самым возобновить историческое противостояние с Ford Bronco и Jeep Wrangler

Речь идет о внедорожнике GMC Jimmy, последний экземпляр которого сошёл с конвейера более десяти лет назад. Как сообщают иностранные СМИ, производство возрожденного автомобиля, который получит рамную конструкцию от Chevrolet Colorado и GMC Canyon, может быть запущено уже в 2022 году.

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По предварительной информации, новый Jimmy может получить 308-сильный агрегат V6 объёмом 3,6 литра и 275 Нм крутящего момента, позаимствованный у Chevrolet. Также не исключено, что моторную линейку пополнит 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель с отдачей 186 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который знаком нам по внедорожнику Wrangler.

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Пока GMC не опровергает выпуск внедорожника, а в прессе постоянно появляется информация о предстоящем внедорожнике. Кроме того, не так давно в объектив шпионской фотокамеры попалась загадочная новинка Chevrolet TrailBlazer, которая получила настолько незначительный рестайлинг, что эксперты подозревают, что это тестовый прототип, скрывающий испытания нового автомобиля.

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Основанием для появления слухов также стало недавнее заявление концерна GM о возможном инвестировании крупной суммы в свое производство в Венцвилле по сборке Colorado и Canyon.

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AMSRUS
AMSRUS

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