Новый GMC Jimmy планируют запустить в производство в 2022 году

Американский автопроизводитель сообщил о своих планах возродить производство давно забытой модели и тем самым возобновить историческое противостояние с Ford Bronco и Jeep Wrangler

Речь идет о внедорожнике GMC Jimmy, последний экземпляр которого сошёл с конвейера более десяти лет назад. Как сообщают иностранные СМИ, производство возрожденного автомобиля, который получит рамную конструкцию от Chevrolet Colorado и GMC Canyon, может быть запущено уже в 2022 году.

По предварительной информации, новый Jimmy может получить 308-сильный агрегат V6 объёмом 3,6 литра и 275 Нм крутящего момента, позаимствованный у Chevrolet. Также не исключено, что моторную линейку пополнит 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель с отдачей 186 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который знаком нам по внедорожнику Wrangler.

Пока GMC не опровергает выпуск внедорожника, а в прессе постоянно появляется информация о предстоящем внедорожнике. Кроме того, не так давно в объектив шпионской фотокамеры попалась загадочная новинка Chevrolet TrailBlazer, которая получила настолько незначительный рестайлинг, что эксперты подозревают, что это тестовый прототип, скрывающий испытания нового автомобиля.

Основанием для появления слухов также стало недавнее заявление концерна GM о возможном инвестировании крупной суммы в свое производство в Венцвилле по сборке Colorado и Canyon.

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