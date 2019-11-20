Пятьсот кроссоверов Nissan Qashqai пополняют парк каршеринга YouDrive

В ноябре Nissan передал 500 автомобилей Nissan Qashqai в парк каршеринга YouDrive в Москве

Это не первые кроссоверы, которые предоставляет своим пользователям сервис. В 2017 году YouDrive одними из первых закупили Nissan X-Trail для эксплуатации в Сочи, а в июне 2019 в парке в Санкт-Петербурге появились первые Nissan Qashqai.

«Nissan Qashqai уже многие годы является нашим бестселлером на российском рынке. В этом году автомобиль значительно обновился, прежде всего, с точки зрения техники. Он стал комфортнее, безопаснее и ярче, но при этом сохранил свои узнаваемые черты. Обновленный Nissan Qashqai прекрасно подходит для эксплуатации в парках наших партнеров – каршеринговых компаний», – отметил Андрей Акифьев, управляющий директор Nissan в России.

Городской кроссовер Nissan Qashqai на протяжении нескольких лет входит в топ-25 самых популярных моделей в России. Производство обновленного Nissan Qashqai стартовало в начале 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, и уже с апреля автомобиль стал доступен для покупателей. Взяв за основу отзывы владельцев специалисты Nissan из технического центра NTCE в Санкт-Петербурге значительно доработали и адаптировали кроссовер под российские дорожные и климатические условия. Nissan Qashqai получил новые зимние опции, более мощный генератор, улучшенную шумоизоляцию. Появились также новые современные системы комфорта и безопасности: система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), интеллектуальная система экстренной остановки перед препятствием (FEB) и адаптивные фары головного света (AFS).