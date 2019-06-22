Компания Jaguar Land Rover открыла обновленный дилерский центр в Минске

В Минске состоялось торжественное открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover «Атлант-М Британия»

Новое здание оформлено по стандартам дизайн-концепции ARCH, которые глобально внедряются концерном на протяжении последних пяти лет.

Двухэтажный дилерский центр вмещает шоу-рум площадью 880 м2, где одновременно выставлено 11 новых автомобилей Jaguar и Land Rover. Среди них – главные новинки компании: первый полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-PACE и новый Range Rover Evoque, который был представлен первым гостям центра в ходе торжественного открытия. Модель получила ряд революционных решений, среди которых первое в сегменте зеркало заднего вида ClearSight и передовая функция «прозрачного» капота, а также широкий ряд технологий для движения по бездорожью и пакет передовых систем помощи водителю.

Рядом со зданием центра, в отдельно стоящем помещении площадью 350 м2, представлены сертифицированные автомобили с пробегом, реализуемые по программе Approved. Всего это пространство вмещает 12 автомобилей.

Просторная сервисная зона площадью 920 м2 оборудована 10 подъемниками грузоподъемностью 4-4,5 тонны, двумя постами диалоговой приемки, двумя постами мойки, двумя пунктами диагностики, а также постами шиномонтажа, контроля качества, геометрии колес и линией инструментального контроля. Все эти зоны позволяют производить полный спектр сервисных услуг в строгом соответствии со стандартами качества компании. Клиенты могут лично проконтролировать процесс обслуживания или же воспользоваться специальным сервисом Video Capture. Последний позволяет следить за выполнением работ в удаленном режиме: видеозапись обслуживания автомобиля отправляется на электронную почту владельца, в результате чего он может лично убедиться в существовании выявленных неполадок и одобрить предложенные мастером работы.

В здании автоцентра расположен кузовной цех полного цикла, сертифицированный компанией Jaguar Land Rover. Расширенные возможности позволяют обеспечить клиентов услугами детейлинга для идеального качества операций по уходу за автомобилем.

«Атлант-М Британия» в Минске – это единственный дилерский центр Jaguar Land Rover в Республике Беларусь, который авторизован для продажи автомобилей, разработанных подразделением Special Vehicle Operations (SVO). Центр укомплектован всем необходимым для реализации эксклюзивных моделей и специальных версий автомобилей Jaguar и Land Rover, а его сотрудники прошли дополнительное обучение в Великобритании. Каждый посетитель центра получает возможность самостоятельно подобрать автомобиль в версии SV с помощью конфигуратора и лично ознакомиться с цветами кузова и вариантами отделки салона. Также в ближайшее время в дилерском центре будет доступна возможность тест-драйва автомобилей от подразделения SVO.

Jaguar Land Rover «Атлант-М Британия», как и другие новые дилерские центры компании, выполнен в формате ARCH, в рамках которого фасад здания оформлен в виде торжественных арок. Это позволяет безошибочно узнать дилерский центр Jaguar Land Rover, где все функциональные помещения выделены в единый «клиентский коридор».

Новый дилерский центр Jaguar Land Rover «Атлант-М Британия» располагается по адресу: г. Минск, ул. Лещинского, 4.