В России отзывают автомобили марки Skoda

Как уточняет пресс-служба ведомства, причиной для отзыва данных автомобилей послужила подушка безопасности водителя, которая в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро.
В ближайшее время уполномоченные представители изготовителей свяжутся с владельцами транспортных средств, подпадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На данных автомобилях заменят подушку безопасности водителя. Все работы будут осуществляться совершенно бесплатно для владельцев ТС.
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