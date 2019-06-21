В России отзывают автомобили марки Skoda

Росстандарт сообщает об отзыве в России 24 автомобиля марки Skoda, под кампанию подпадают модели Octavia, Superb, Kodiaq, реализованные в 2018-2019 годах.

Как уточняет пресс-служба ведомства, причиной для отзыва данных автомобилей послужила подушка безопасности водителя, которая в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро.

В ближайшее время уполномоченные представители изготовителей свяжутся с владельцами транспортных средств, подпадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На данных автомобилях заменят подушку безопасности водителя. Все работы будут осуществляться совершенно бесплатно для владельцев ТС.