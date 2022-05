Японские авто особенно популярны в Иркутске, немецкие – в Санкт-Петербурге, а российские – в Воронеже

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, изучили сделки по продаже автомобилей онлайн с января по май 2022 года и назвали любимые страны-автопроизводители в разных регионах России.

В Москве наиболее популярны автомобили японских производителей (20% в структуре всех онлайн-продаж в городе), далее с небольшим отрывом следуют марки из Южной Кореи (19%) и Германии (18%). Кстати, на четвертом месте – китайские бренды с показателем в 16%. Чаще всего жители города приобретали онлайн Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 8 и KIA Rio. А в Московской области автовладельцы отдают предпочтение производителям из Южной Кореи (33%), и только затем из Японии (22%) и Германии (14%). Причем этот регион лидирует по доле продаж южнокорейских авто. В топе по популярности – Nissan Qashqai, KIA Rio и Ford Focus.

Если говорить о самых популярных странах-автопроизводителях в Санкт-Петербурге, то это, в первую очередь, Германия (21% – самый большой показатель на территории страны), затем Южная Корея (20%) и Франция (15%, также наибольшее значение среди всех регионов страны). Жители северной столицы чаще всего приобретают Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Skoda Rapid.

Россия (23%), Южная Корея (20%) и Япония (17%) оказались самыми популярными странами-автопроизводителями в Башкортостане (а самыми популярными моделями – LADA Granta, KIA Rio и Ford Focus). Российские автопроизводители (24%), а также марки из Южной Кореи (24%), Германии (21%) и Китая (15%) пользуются популярностью и в Нижегородской области. Наиболее востребованы в ней модели Hyundai Solaris, Chery Tiggo 7 и Volkswagen Polo. Регион с наибольшей для российских автопроизводителей с долей в 32% – Воронежская область (далее расположились Германия, Америка, по 20% каждая, и Китай (12%); в топе моделей – LADA Vesta, Opel Astra и Ford Focus. Затем идет Самарская область (30%), по совместительству являющаяся родиной самого популярного отечественного автобренда. Второе и третье место по популярности в Самарской области занимают авто из Южной Кореи и Японии (17%). В регионе чаще всего приобретают модели Hyundai Solaris, KIA Spectra и LADA Priora.

В Краснодарском крае лидером среди стран-автопроизводителей оказалась Южная Корея (23%), за ней следуют Германия (19%) и Япония (17%), а среди наиболее востребованных авто – Hyundai Solaris, Renault Logan и Lada Granta. Жители Свердловской области также предпочитают автопроизводителей из Южной Кореи (29%, следующие по популярности – Россия и Германия с 18% каждая; в топе моделей – KIA Rio, Ford Focus и LADA Kalina). А автовладельцы Волгоградской области отдают предпочтение одновременно авто и из Южной Кореи (20%), и из Китая (также 20% – самая большая доля продаж китайских авто среди всех российских регионов). На третьем месте по популярности – авто из России (16%). Востребованы модели Geely Atlas, Haval H6 и Renault Duster.

В Иркутской области по популярности с очень большим отрывом лидируют авто из Японии (65%, наибольший показатель по стране, причем самая часто приобретаемая модель – японская Toyota Camry), за ней следуют машины из Южной Кореи (18%) и Америки (12%). В Татарстане на первой строчке также Япония (25%), а позади с большим отрывом Россия, Южная Корея и Франция (с долями в 13% для авто из каждой страны). Чаще всего в регионе приобретают модели Skoda Octavia, LADA Granta и Toyota RAV4.

