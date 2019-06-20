Водитель сбил пьяного пешехода: признали невиновным, но заставили платить

Аварий с подобными обстоятельствами происходит немало. Ситуации во многом идентичны: пешеход не был обозначен фликером, оказался нетрезв, находился на проезжей части. Сидящему за рулем редко удается вовремя заметить такого человека, особенно на трассе.

«Очень жалко, что в итоге опять пострадает водитель», — так обычно говорят. Как показывает случай Александра, автомобилиста не спасает даже признание факта невиновности и фраза «не имел возможности предотвратить наезд». Суд обязывает его заплатить 10 тысяч рублей матери погибшего пешехода.

День аварии

«Это было на мядельской трассе (Р58) сразу после поворота на Рахманьки, в месте, где происходит изгиб трассы при уклоне вверх, — писал очевидец, пользователь нашего форума kri69, в день аварии в начале ноября. — Очень небезопасное место. Было и осталось таким после обновления трассы — на скорости 100 км/ч это, считай, слепой поворот».

Также известно, что в нескольких десятках метров от места ДТП находится подземный пешеходный переход.

В ГАИ так описали обстоятельства наезда: «За рулем Opel Astra находился минчанин 1980 г. р., он ехал в сторону столицы. Пешеход — житель Барановичей, мужчина 1987 г. р. — пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта, внезапно выбежал на проезжую часть. Он не был обозначен световозвращающими элементами. В результате удара погиб на месте. Ранее погибший неоднократно — 9 раз — привлекался к административной ответственности, являясь пешеходом». Минчанин 1980 г. р., управлявший Opel, — это и есть Александр. Вот как он описывает тот вечер: «Ехали всей семьей: жена на переднем сиденье, ребенок 10 лет — сзади. Двигались в горку на закруглении. Было темно, ехал будто бы один на дороге — ни спереди, ни сзади никого не было. Доля секунды — и человек под колесами. Позже из документов стало понятно: пешеход двигался слева направо, то есть уже успел преодолеть две полосы, разделительный отбойник и потом оказался перед нами. А тогда нам показалось, что кто-то прыгнул на машину прямо с заграждения. Мы его увидели уже в полете. Это случилось так неожиданно, что до момента удара не было даже тормозного пути».

«После того как остановились, я подошел к лежавшему человеку. От него исходил сильный запах алкоголя. Рядом валялись стеклянные осколки. Потом выяснилось, что у мужчины с собой было две бутылки водки. Жена позвонила в скорую, медики констатировали смерть пешехода. Меня же отвезли на медосвидетельствование — конечно же, 0 промилле. Спустя пять часов после наезда я узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело», — дополнил Александр.

Уголовное дело

В постановлении указываются данные из сводки ГАИ, а ниже сказано: «Собранные материалы содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 317. Дело возбудить в отношении водителя».

Последовал ряд экспертиз. Из документов выясняется, что концентрация алкоголя в крови погибшего составила 3,6 промилле, что может соответствовать тяжелому алкогольному отравлению. Смерть наступила в результате 28 травматических контактов с транспортным средством и дорогой. Автомобиль Opel Astra, несмотря на непройденный техосмотр, находился в технически исправном состоянии.

Следственный эксперимент должен был определить, имел ли водитель возможность предотвратить наезд. Оказалось, что в момент обнаружения опасности от переднего бампера до пешехода было 39,6 метра.

«Поиск машины и статиста для участия в эксперименте возложили на меня, — говорит Александр. — Экспертиза транспортного средства также стала моей заботой. Специалисты только записывали, пока я работал с инструментом. В итоге моих активных действий и работы нанятого адвоката дело удалось привести к логическому результату к середине января. Вывод: от наступления момента опасности до удара прошло 1,5 секунды, а среднее время реакции водителя в темное время суток — 1,4 секунды. То есть у меня было 0,1 секунды на воздействие на рычаги управления автомобилем. Соответственно, технической возможности избежать ДТП у меня не было».

Дело закрыли на этапе предварительного расследования, так как отсутствовал состав преступления — Александр не нарушал правила. Но спустя полтора месяца ему вновь пришлось доказывать свою правоту. На сей раз в суде перед родственниками погибшего.

Еще одно дело

Александру пришло оповещение — подан гражданский иск. Безусловно, письмо вызвало у мужчины не столько удивление, сколько потрясение. Истцы — а ими выступили мать и брат погибшего пешехода — указали, что обжаловали постановление о прекращении уголовного дела и просят взыскать с Александра (водителя и владельца машины) в общей сумме 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По закону выходит, что у них есть полное право на такое требование.

Статья 152 Гражданского кодекса указывает: «Если гражданину причинен моральный вред действиями, нарушающими его личные неимущественные права, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию». А неоднократно обсуждавшаяся статья 948 обязывает граждан, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (сюда входит также использование транспортных средств), возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если они не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Отдельно истцы подчеркивают: «Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда, если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности» (часть 1 статьи 969).

«После перенесенного эмоционального стресса каждый из нас испытывает постоянные головные боли, повышенную утомляемость, раздражительность, по назначению врачей мы вынуждены принимать успокоительные и обезболивающие средства», — в заявлении есть и обоснование требований. Кроме того, указано следующее: «Обострились хронические заболевания: гипертоническая болезнь — у матери, заболевание почек — у брата. Они были вынуждены обратиться к психологу. При этом водитель не общался с ними лично на этапе предварительного расследования, звонила лишь его жена, сообщила о материальном неблагополучии их семьи».

Правда, в иске не упоминается второй абзац той же статьи 948 Гражданского кодекса: «Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 952» («если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен»).

Несмотря на этот важный, на наш взгляд, в «водительских делах» пункт, суд Партизанского района Минска поддержал иск в полном объеме.

Было решено взыскать 10 тысяч рублей морального вреда в пользу матери пешехода и 276,5 рубля — в счет юрпомощи и госпошлины. По словам Александра, к моменту принятия этого решения второй сын женщины (брат пешехода) умер.

«Вышло, что моей вины в аварии нет, — резюмирует водитель. — Но столкновение двух участников движения все же произошло. Следовательно, виновником ДТП является пешеход. То есть именно из-за его действий наступили такие последствия. Однако при этом финансовая ответственность лежит на мне — просто потому, что я владелец автомобиля. Где логика?»

Александр уже составил апелляционную жалобу. В ней нашли отражение требования Гражданского кодекса об уменьшении или освобождении от возмещения, а также состояние опьянения пешехода (3,6 промилле), факты нахождения его на учете в наркодиспансере с 2001 года и неоднократного привлечения к уголовной и административной ответственности (всего 23 раза, в том числе 7 раз — за нарушение ПДД пешеходом, 2 раза — за нарушение ПДД пьяным пешеходом, 8 раз — за распитие в общественном месте).

С учетом игнорирования судом имущественного положения семьи Александра (невысокий доход, отсутствие собственного жилья, наличие на иждивении ребенка 9 лет), в жалобе он просит уменьшить сумму взыскания до 200 рублей.

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