Старт продаж нового SUV Peugeot 2008 в Европе намечен на конец 2019 года

Старт продаж нового SUV Peugeot 2008 в Европе намечен на конец 2019 года
Июнь 19 17:02 2019

Компания Peugeot представляет новый кроссовер, мировые продажи которого начнутся в конце 2019 года. Автомобиль будет предлагаться с бензиновыми, дизельными моторами, а также с электродвигателем

Новый SUV Peugeot 2008 воплощает в жизнь самые смелые амбиции компании Peugeot в популярном автомобильном сегменте. За счет нового дизайна, выполненного в соответствии с современным узнаваемым стилем компании, кроссовер выглядит монументально, несмотря на небольшие габариты. SUV Peugeot 2008 – новая страница в истории компании.

Пропорции нового SUVPeugeot 2008 напоминают классические внедорожники – объемные колесные арки, высокая линия рельефного капота, широкая решетка радиатора черного цвета (в электрических версиях автомобиля радиаторная решетка окрашена в цвет кузова). Дополняет монолитный вид передней части автомобиля ходовые огни оригинального дизайна, которые соединены с передними фарами Peugeot 2008.

PEUGEOT_2008_1906PC_129_0

Образ брутального кроссовера завершают 18-дюймовые колесные диски со сдвоенными спицами, которые визуально полностью заполняют объемные колесные арки. Кроме того, за счет нового дизайна удалось снизить общий вес четырех дисков на 4 килограмма.

Оригинальный, стремительный дизайн передней части кроссовера – Peugeot SUV 2008 выглядит максимально технологично и современно.

Фирменной отличительной особенностью автомобиля, благодаря которой SUVPeugeot 2008 можно легко узнать в любое время дня и ночи, являются передние фары и задние фонари с тройными светодиодными полосками, стилизованными под «когти льва»

Традиционно для кроссоверов французской марки задняя часть кузова SUVPeugeot 2008 в комплектации GTLine и GT окрашивается в матовый черный цвет. Спортивную внешность SUVPeugeot 2008 подчеркивают визуально соединенные в один элемент светодиодные фонари и двойная выхлопная труба (для версий автомобилей с двигателями PureTech 130/155 и BlueHDi 130).

Экстерьер и интерьер

Новый SUV Peugeot 2008 может похвастаться и эксклюзивными оттенками кузова: ElixirRed (насыщенно красный), трехслойный металлик VertigoBlue (небесно-голубой) и уникальный FusionOrange (ярко-оранжевый), который будет доступен исключительно для SUVPeugeot 2008.

В интерьере нового SUV Peugeot 2008 нет и намека на однообразие – сочетание высококачественных отделочных материалов и оригинальной цветовой палитры не оставит никого равнодушным.

PEUGEOT_2008_1906STYP_208_0

Варианты цветов и отделки салона зависят от комплектации автомобиля. К примеру, версия Allure отличается изысканной светло-голубой отделкой «Urbanoïd», для версии GT-Line предусмотрен темный интерьер, а для SUVPeugeot 2008 GT и SUVPeugeote-2008 GT доступна комбинированная кожаная отделка салона. Для версий GT и GT-Line предусмотрена 8-цветовая подсветка интерьера, которая создает по-настоящему домашний уют внутри автомобиля.

Главная отличительная особенность нового SUV Peugeot 2008 – фирменный салон PEUGEOTi-Cockpit® 3D с голографическим дисплеем. Важная для водителя информация отображается не в одной плоскости, как на стандартных приборных панелях, а буквально в воздухе перед пилотом. При этом, цветное изображение данных, в зависимости от их значимости, приближаются к водителю или отдаляются.

Кроме того, PEUGEOTi-Cockpit® 3D включает в себя 10-дюймовый цветной экран мультимедиа, который управляется при помощи сенсорных клавиш, которые расположены рядом с тумблерами-кнопками, а также характерный для Peugeot компактный руль и стильные декоративные вставки в интерьере под углепластик.

Современные технологии и инновации

Новый SUVPeugeot 2008 приятно удивляет своей практичностью. Благодаря новой модульной платформе CMP, автомобиль, длина которого составляет 4300 мм, а колесная база равняется 2600 мм, может похвастаться просторным салоном и багажником объемом 434л. Причем багажное отделение имеет удобный органайзер, а задние кресла складываются в «ровный пол» даже в электрической версии кроссовера. Опционально новый SUV от Peugeot комплектуется панорамной крышей, что визуально делает интерьер еще более просторным.

PEUGEOT_2008_1906PC_123_0

Современный автомобиль невозможно представить без систем активной безопасности. Новый SUVPeugeot 2008 предлагает набор передовых технологий, обеспечивающих безопасность.

Новый SUVPeugeot 2008 оснащен полуавтономной системой управления автомобилем, которая включает в себя ассистента движения в полосе и систему перестроения между полосами движения, а также адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go для версий кроссовера с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач EAT8.

Кроме того, на новом SUVPeugeot 2008 доступен ряд системам помощи водителю:

  • система помощи при заезде и выезде на парковочное место
  • система экстренного торможения при обнаружении препятствий, включая пешеходов и велосипедистов (работает на скорости от 5 до 140 км/ч)
  • предупреждение о выезде за пределы полосы движения
  • предупреждение о необходимости торможения
  • система автоматического переключения ближнего света фар на дальний свет и обратно
  • система распознавания дорожных знаков
  • система контроля «слепых зон»
  • электрический стояночный тормоз

Комфорт и мультимедиа

Кроме систем активной помощи водителю, новый SUVPeugeot 2008 представляет собой современный мультимедийный центр с системой беспроводной зарядки телефона, четырьмя USB гнездами, системой MirrorLinkc поддержкой протоколов AppleCarPlay™ и AndroidAuto™. Кроме того, для нового SUVPeugeot 2008 доступна навигационная 3D-система TomTom® с функцией информирования водителя о дорожном трафике и другой полезной информации.

Отдельного внимания заслуживает аудиосистема класса hi-fi, которая была разработана в партнерстве с известной французской компанией FOCAL®. Аудиосистема премиального класса ранее была доступна только на новых моделях Peugeot 508, Peugeot 3008 и Peugeot 5008, но теперь она устанавливается и на SUVPeugeot 2008. Аудиосистема состоит из 12-канального 515-ватного ресивера, 10 динамиков и одного сабвуфера.

Модификации SUV Peugeot 2008

Моторная линейка нового кроссовера будет состоять из 3-цилиндровых бензиновых двигателей семейства PureTech объемом 1,2л и двух дизельных 1,5-литровых 4-цилиндровых силовых агрегатов (все двигатели соответствуют экологическому классу Евро-6):

  • PureTech 100,
  • PureTech 130,
  • PureTech 155,
  • BlueHDi 100,
  • BlueHDi 130.

В зависимости от версий моторы будут сочетаться либо с 6-ступенчатой механической трансмиссией, либо с 8-ступенчатым «автоматом».

Кроме модификаций с традиционными силовыми агрегатами новый SUV Peugeot 2008 представлен полностью электрической версией SUVPeugeote-2008. Этот автомобиль оснащается батареей емкостью 50 кВт, которая обеспечивает кроссоверу запас хода в 310 км по циклю WLTP. Мощность электрического кроссовера составляет 136 л.с., а крутящий момент – 260 Нм. Гарантия на батарею составляет 8 лет или 160 000 км пробега.

PEUGEOT_2008_1906PC_126_0

Батарея полностью электрического кроссовераSUV Peugeote-2008 заряжается на 80% всего за 30 минут от 100-кВ станции, а время полного заряда от обычной городской розетки составляет 16 часов.

Старт продаж нового SUV Peugeot 2008 в Европе намечен на конец 2019 года, а серийное производство модели будет запущено в городе Виго, Испания.

На тему:

  Article "tagged" as:
PeugeotSUV 2008старт продаж
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Audi представила точную копию испытательной системы нового A8

Audi представила точную копию испытательной системы нового A8 0

Аренда авто теперь и по подписке

Аренда авто теперь и по подписке 0

Кнутом и пряником: на некоторых трассах повысят лимит скорости

Кнутом и пряником: на некоторых трассах повысят лимит скорости