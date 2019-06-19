Старт продаж нового SUV Peugeot 2008 в Европе намечен на конец 2019 года

Компания Peugeot представляет новый кроссовер, мировые продажи которого начнутся в конце 2019 года. Автомобиль будет предлагаться с бензиновыми, дизельными моторами, а также с электродвигателем

Новый SUV Peugeot 2008 воплощает в жизнь самые смелые амбиции компании Peugeot в популярном автомобильном сегменте. За счет нового дизайна, выполненного в соответствии с современным узнаваемым стилем компании, кроссовер выглядит монументально, несмотря на небольшие габариты. SUV Peugeot 2008 – новая страница в истории компании.

Пропорции нового SUVPeugeot 2008 напоминают классические внедорожники – объемные колесные арки, высокая линия рельефного капота, широкая решетка радиатора черного цвета (в электрических версиях автомобиля радиаторная решетка окрашена в цвет кузова). Дополняет монолитный вид передней части автомобиля ходовые огни оригинального дизайна, которые соединены с передними фарами Peugeot 2008.

Образ брутального кроссовера завершают 18-дюймовые колесные диски со сдвоенными спицами, которые визуально полностью заполняют объемные колесные арки. Кроме того, за счет нового дизайна удалось снизить общий вес четырех дисков на 4 килограмма.

Оригинальный, стремительный дизайн передней части кроссовера – Peugeot SUV 2008 выглядит максимально технологично и современно.

Фирменной отличительной особенностью автомобиля, благодаря которой SUVPeugeot 2008 можно легко узнать в любое время дня и ночи, являются передние фары и задние фонари с тройными светодиодными полосками, стилизованными под «когти льва»

Традиционно для кроссоверов французской марки задняя часть кузова SUVPeugeot 2008 в комплектации GTLine и GT окрашивается в матовый черный цвет. Спортивную внешность SUVPeugeot 2008 подчеркивают визуально соединенные в один элемент светодиодные фонари и двойная выхлопная труба (для версий автомобилей с двигателями PureTech 130/155 и BlueHDi 130).

Экстерьер и интерьер

Новый SUV Peugeot 2008 может похвастаться и эксклюзивными оттенками кузова: ElixirRed (насыщенно красный), трехслойный металлик VertigoBlue (небесно-голубой) и уникальный FusionOrange (ярко-оранжевый), который будет доступен исключительно для SUVPeugeot 2008.

В интерьере нового SUV Peugeot 2008 нет и намека на однообразие – сочетание высококачественных отделочных материалов и оригинальной цветовой палитры не оставит никого равнодушным.

Варианты цветов и отделки салона зависят от комплектации автомобиля. К примеру, версия Allure отличается изысканной светло-голубой отделкой «Urbanoïd», для версии GT-Line предусмотрен темный интерьер, а для SUVPeugeot 2008 GT и SUVPeugeote-2008 GT доступна комбинированная кожаная отделка салона. Для версий GT и GT-Line предусмотрена 8-цветовая подсветка интерьера, которая создает по-настоящему домашний уют внутри автомобиля.

Главная отличительная особенность нового SUV Peugeot 2008 – фирменный салон PEUGEOTi-Cockpit® 3D с голографическим дисплеем. Важная для водителя информация отображается не в одной плоскости, как на стандартных приборных панелях, а буквально в воздухе перед пилотом. При этом, цветное изображение данных, в зависимости от их значимости, приближаются к водителю или отдаляются.

Кроме того, PEUGEOTi-Cockpit® 3D включает в себя 10-дюймовый цветной экран мультимедиа, который управляется при помощи сенсорных клавиш, которые расположены рядом с тумблерами-кнопками, а также характерный для Peugeot компактный руль и стильные декоративные вставки в интерьере под углепластик.

Современные технологии и инновации

Новый SUVPeugeot 2008 приятно удивляет своей практичностью. Благодаря новой модульной платформе CMP, автомобиль, длина которого составляет 4300 мм, а колесная база равняется 2600 мм, может похвастаться просторным салоном и багажником объемом 434л. Причем багажное отделение имеет удобный органайзер, а задние кресла складываются в «ровный пол» даже в электрической версии кроссовера. Опционально новый SUV от Peugeot комплектуется панорамной крышей, что визуально делает интерьер еще более просторным.

Современный автомобиль невозможно представить без систем активной безопасности. Новый SUVPeugeot 2008 предлагает набор передовых технологий, обеспечивающих безопасность.

Новый SUVPeugeot 2008 оснащен полуавтономной системой управления автомобилем, которая включает в себя ассистента движения в полосе и систему перестроения между полосами движения, а также адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go для версий кроссовера с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач EAT8.

Кроме того, на новом SUVPeugeot 2008 доступен ряд системам помощи водителю:

система помощи при заезде и выезде на парковочное место

система экстренного торможения при обнаружении препятствий, включая пешеходов и велосипедистов (работает на скорости от 5 до 140 км/ч)

предупреждение о выезде за пределы полосы движения

предупреждение о необходимости торможения

система автоматического переключения ближнего света фар на дальний свет и обратно

система распознавания дорожных знаков

система контроля «слепых зон»

электрический стояночный тормоз

Комфорт и мультимедиа

Кроме систем активной помощи водителю, новый SUVPeugeot 2008 представляет собой современный мультимедийный центр с системой беспроводной зарядки телефона, четырьмя USB гнездами, системой MirrorLinkc поддержкой протоколов AppleCarPlay™ и AndroidAuto™. Кроме того, для нового SUVPeugeot 2008 доступна навигационная 3D-система TomTom® с функцией информирования водителя о дорожном трафике и другой полезной информации.

Отдельного внимания заслуживает аудиосистема класса hi-fi, которая была разработана в партнерстве с известной французской компанией FOCAL®. Аудиосистема премиального класса ранее была доступна только на новых моделях Peugeot 508, Peugeot 3008 и Peugeot 5008, но теперь она устанавливается и на SUVPeugeot 2008. Аудиосистема состоит из 12-канального 515-ватного ресивера, 10 динамиков и одного сабвуфера.

Модификации SUV Peugeot 2008

Моторная линейка нового кроссовера будет состоять из 3-цилиндровых бензиновых двигателей семейства PureTech объемом 1,2л и двух дизельных 1,5-литровых 4-цилиндровых силовых агрегатов (все двигатели соответствуют экологическому классу Евро-6):

PureTech 100,

PureTech 130,

PureTech 155,

BlueHDi 100,

BlueHDi 130.

В зависимости от версий моторы будут сочетаться либо с 6-ступенчатой механической трансмиссией, либо с 8-ступенчатым «автоматом».

Кроме модификаций с традиционными силовыми агрегатами новый SUV Peugeot 2008 представлен полностью электрической версией SUVPeugeote-2008. Этот автомобиль оснащается батареей емкостью 50 кВт, которая обеспечивает кроссоверу запас хода в 310 км по циклю WLTP. Мощность электрического кроссовера составляет 136 л.с., а крутящий момент – 260 Нм. Гарантия на батарею составляет 8 лет или 160 000 км пробега.

Батарея полностью электрического кроссовераSUV Peugeote-2008 заряжается на 80% всего за 30 минут от 100-кВ станции, а время полного заряда от обычной городской розетки составляет 16 часов.

Старт продаж нового SUV Peugeot 2008 в Европе намечен на конец 2019 года, а серийное производство модели будет запущено в городе Виго, Испания.