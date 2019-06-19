Bentley Continental GT Convertible дебютирует в России

Новый Continental GT Convertible уже можно купить у официальных дилеров в России

Компания Bentley представляет в России роскошный и ультрасовременный Continental GT Convertible, пополнивший модельный ряд марки в знаковый год празднования столетнего юбилея британского автопроизводителя. Утонченный и изысканный кабриолет задает высочайший стандарт элегантности, мощности и динамики, являясь истинным Bentley и бережно храня легендарный стиль и вековые традиции компании.

Глава Bentley в России Кристиан Шлик отмечает: «Мы рады представить новый Continental GT Convertible с наступлением сезона и теперь видеть его на российских дорогах. Ультрароскошный кабриолет от Bentley – квинтэссенция элегантности и стиля, традиций и инноваций. Мы уверены, что поклонники марки в России оценят эстетику, динамику и невероятный комфорт новой модели».

Новый Bentley Continental GT Convertible великолепен как с открытым, так и с закрытым верхом, впечатляя удлиненными по сравнению с предшественником профилем и передней частью, которая также теперь расположена визуально ниже, что подчеркивает стремительность и превосходные динамические характеристики кабриолета.

Элегантные фары автомобиля, в которых используется новейшая светодиодная матричная технология, напоминают подсвеченный драгоценный камень, а граненые трехмерные задние фонари подобны изысканному тончайшему хрусталю, изящество которого и вдохновляло дизайнеров и инженеров из Крю.

Роскошный кабриолет оснащен новейшей системой складывания мягкой крыши, совершенный Z-образный механизм которой позволяет владельцу Bentley Continental GT Convertible убрать или поднять верх всего за 19 секунд. Манипуляция требует лишь одного нажатия кнопки и может проводиться на скорости до 50 км/ч. Значительно усовершенствованная система «воздушного шарфа», подающая теплый и оптимальный в актуальных погодных условиях воздушный поток вокруг подголовников, обеспечивает непревзойденный комфорт поездки практически в любую погоду.

Богатый набор вариантов отделки крыши с наружной и внутренней стороны включает новую изысканную интерпретацию легендарной британской твидовой ткани. Интерьер Bentley Continental GT Convertible демонстрирует искусное использование натуральных материалов и высочайший уровень ручной работы мастеров из Крю. Клиенты Bentley могут выбирать уникальные текстуры, среди которых – редчайшие виды шпона Koa и Fiddleback Eucaliptus, а также ценные кожаные покрытия деликатной выделки.

На центральной консоли Continental GT Convertible расположен притягивающий взгляд уникальный трехсторонний модуль Bentley Rotating Display, на одной стороне которого расположены элегантные аналоговые циферблаты, на другой – цифровой сенсорный экран высокой четкости, при этом третья отделана шпоном, соответствующим выбранному стилю интерьера.

Уникальное решение позволяет владельцу автомобиля при желании отдохнуть от мира цифровых технологий, не отвлекаясь во время движения на экран мультимедийной системы. Под капотом Bentley Continental GT Convertible расположен 6-литровый двигатель W12 TSI, созданный вручную в Крю и обеспечивающий автомобилю непревзойденные динамические характеристики. Роскошный кабриолет разгоняется 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и развивает максимальную скорость в 333 км/ч. Такие современные технологии как Start-Stop и система частичного отключения цилиндров позволяют снизить уровень вредных выбросов и расход топлива, способствуя защите окружающей среды.

Новый Continental GT Convertible уже доступен у официальных дилеров Bentley в России.