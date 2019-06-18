Российский завод Мишлен в Давыдово успешно прошел сертификацию

Российский завод Мишлен в Давыдово успешно прошел сертификацию
Июнь 18 10:07 2019

Российский завод Мишлен в Давыдово успешно прошел сертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международных стандартов ISO 9001:2019 иIATF 16949:2019

С 4 по 7 июня аудиторы международной компании UTACCERAM инспектировали подразделения производства легковых шин, цех восстановления грузовых шин, а также склад шин для первичного рынка на заводе Мишлен в Давыдово (Московская область). В числе наиболее сильных сторон функционирования СМК на предприятии Мишлен аудиторы UTAC отметили высокий уровень экспертизы сотрудников завода в области производственного процесса и его реализации в цехах.

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«Компания Мишлен всегда уделяла большое внимание вопросу качества – как выпускаемой продукции, так и системы управления на всех этапах производства. Результаты, которые мы получили в ходе аудиторской проверки, в очередной раз свидетельствуют о том, что на заводе внедрена и отлично функционирует система менеджмента, обеспечивающая высокое качество продукта. И эта система ориентирована как на сотрудников, создающих этот высокотехнологичный продукт, так и на наших клиентов, которые могут быть уверены в его качестве при эксплуатации», – отметил Богдан Марианский, директор завода Мишлен в Давыдово.

Российский завод Мишлен в Давыдово ежегодно проходит инспекционную проверку с 2005 года. Каждые три года проводится ресертификационный аудит. Благодаря успешному прохождению аудитовзавод подтверждает статус надежного поставщика и партнера в шинной индустрии, а также высокую организованность системы внутренних бизнес-процессов.

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AMSRUS
AMSRUS

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