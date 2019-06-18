На аккаунт Automobili Lamborghini в Instagram подписались более 20 миллионов человек

Число подписчиков аккаунта Automobili Lamborghini в Instagram выросло до внушительного показателя в 20 миллионов.

Компания отпраздновала новый рекорд, разместив на страничке эксклюзивный контент. Также на страницах компании в Linkedin и Twitter появилось приветствие Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председателя правления и исполнительного директора Automobili Lamborghini, и его фотография на фоне двух новых суперкаров Lamborghini: Aventador SVJ и Huracán EVO.

Однако наиболее важные события в жизни бренда отмечены именно в Instagram. Для настоящих поклонников суперспорткаров была опубликована фотография Huracán EVO с номерным знаком в виде хештега #20million.

Каждый подписчик, посмотревший сториз, получил возможность вписать свое имя на задний номерной знак Huracán EVO, а затем поделиться отредактированным изображением на собственной странице. Еще один простой, но верный способ продемонстрировать свою любовь к Lamborghini.

Аккаунт Automobili Lamborghini в Instagram был зарегистрирован в мае 2012 года. Менее чем за семь лет количество подписчиков Lamborghini достигло 20 миллионов человек, при этом оно увеличивалось в среднем на 3 миллиона ежегодно. Каждая публикация в аккаунте @lamborghini отражает уникальную ДНК бренда, будь то важная дата или рассказ о деятельности компании в Сант-Агата-Болоньезе по всему миру.