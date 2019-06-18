Компания Hyundai Motor организовала выставку в рамках 8-го Чемпионата мира FIFA по футболу среди женщин во Франции

Компания Hyundai Motor открыла в Париже экспозицию Музея мирового футбола FIFA, которая рассказывает об истории женского футбола и его развитии во всем мире

На выставке «Женская игра», которая пройдет в дни Чемпионата мира по футболу среди женщин с 15 июня по 17 июля в саду им. Нельсона Манделы в Ле-Але, будут представлены уникальные истории, связанные с футболом, а также биографии и экспонаты.

Выставка проводится в рамках 8-го Чемпионата мира FIFA по футболу среди женщин во Франции при сотрудничестве с Музеем мирового футбола FIFA и является одной из программ, поддерживаемых Hyundai Motor, официальным автомобильным партнером Чемпионата мира FIFA с 1999 года.

Под девизом True Passion («Подлинная страсть»), который отражает внутреннюю силу женщин-спортсменок, преодолевающих различные социальные барьеры и трудности, компания представляет различные программы для повышения интереса к турниру и рассказывает о знаменитых футболистках.

«Мы считаем, что мир футбола и мир автомобилей очень близки друг к другу, ведь в них одинаково ценится свобода, страсть, творчество, красота и стремление к совершенству», — отметил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor.

Выставка делится на три части: история до первого официального Чемпионата в Китае в 1991 году, история Чемпионатов мира FIFA по футболу среди женщин с 1991 по 2015 гг. и нынешний Чемпионат во Франции. В каждом разделе представлены оригинальные экспонаты, которые расскажут захватывающие истории об игроках и национальной форме 24 команд-участниц турнира этого года.

На выставке также представлены три оригинальных кубка чемпионатов: этого года, турнира 1991 года и первого неофициального Чемпионата, прошедшего в Италии в 1970 году и названного «Золотым ангелом». Здесь можно увидеть написанный британской художницей Рэйчел Гэдсен (Rachel Gadsden) портрет легендарной футболистки Миа Хэмм (https://www.youtube.com/watch?v=JI7hCJ_SmrY&feature=youtu.be), в которой, по мнению многих женщин, отражается истинная страсть к этому виду спорта.

Экспозиция рассказывает о взлетах и падениях женского футбола, а также о борьбе женщин с предрассудками. Настоящая страсть к этой игре помогла им преодолеть отчуждение и добиться признания.

Фасад здания украшен материалами из подушек безопасности. После выставки они будут переработаны в экологичные сумки, которые будут переданы различным участвующим организациям.

«Для нас большая честь вместе с нашими уважаемыми партнерами из Hyundai представить в Париже захватывающую историю женского футбола в виде временной экспозиции Музея мирового футбола FIFA, — отметил Марко Фаццоне (Marco Fazzone), директор Музея мирового футбола FIFA. — Мы связываем с этим турниром большие ожидания и с не меньшим энтузиазмом хотим представить на этой выставке удивительные экспонаты и рассказать истории, о которых еще мало кто знает».

В первые выходные после открытия экспозицию посетили более 4200 человек.

«Hyundai является партнером FIFA с 1999 года и постоянно поддерживает различные инициативы. В этом году в рамках кампании «Подлинная страсть» Hyundai помогает FIFA повышать интерес к футболу среди женщин, — заявил Жан-Франсуа Пати (Jean-François Pathy), директор FIFA по маркетингу. — Этот Чемпионат может принести большие изменения в футбол, и мы с радостью объединяем усилия с нашими маркетинговыми партнерами для того, чтобы сделать этот турнир по-настоящему историческим».

Футбол пользуется огромной популярностью во всем мире и объединяет болельщиков своим духом спортивного соперничества, поэтому поддержка этой игры и связанных с ней мероприятий является важнейшей составляющей глобальных спонсорских программ Hyundai. Все эти инициативы подчеркивают уважение, которое Hyundai испытывает к нынешним и будущим достижениям женщин не только в спорте, но и в других сферах жизни.

Hyundai Motor подписала соглашение о спонсорской поддержке соревнований FIFA в 1999 году и с 2002 года была официальным автомобильным партнером Чемпионата мира FIFA и многих других турниров FIFA. В 2010 году компания продлила свое соглашение о стратегическом партнерстве с FIFA. Она будет выступать партнером на Чемпионатах мира в 2018 и 2022 гг.

Чемпионат мира по футболу FIFA среди женщин во Франции 2019 пройдет в Париже, Лионе, Ницце, Монпелье, Ренне, Гавре, Валансьене, Реймсе и Гренобле. В нем примут участие 24 национальные команды из Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Камеруна, Нигерии, ЮАР, Канады, Ямайки, США, Аргентины, Бразилии, Чили, Новой Зеландии, Англии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Шотландии, Испании и Швеции.