Дизайнеры Ford смогут создавать 3D-модели будущих автомобилей в режиме виртуальной реальности

Благодаря функции Co-Creation дизайнеры могут принимать решения о дизайне автомобилей в режиме реального времени в единой виртуальной реальности, тем самым улучшая результат совместной деятельности.

Дизайнер надевает шлем виртуальной реальности и заходит в виртуальную комнату, где его ждет 3D-модель будущего автомобиля Ford. В это же время то же самое делает его коллега из Дирборна в США. Одновременно они анализируют трехмерный дизайн, пересматривают изменения, которые оба внесли, и делают дополнения в дизайн автомобиля, над которым трудятся специалисты из нескольких стран. Когда работа завершена, они снимают шлемы виртуальной реальности и возвращаются на свои рабочие места, расположенные за тысячи километров одно от другого.

Это стало возможно благодаря функции Co-Creation, разработанной Gravity Sketch совместно с Ford: она позволяет дизайнерам со всего мира совместно создавать, разрабатывать и оценивать дизайн автомобилей в режиме реального времени, не покидая своих рабочих мест.

Компания Ford – первый автопроизводитель, работающий с программой Gravity Sketch, которая позволяет дизайнерам создавать 3D-модели будущих автомобилей в режиме виртуальной реальности и учитывать основные потребности современных водителей. Вместо скетчбуков и планшетов дизайнеры используют гарнитуру и контроллеры, которые в виртуальной реальности преобразуют их жесты, имитирующие карандашные наброски на бумаге. Дизайнеры могут рисовать, вращать, расширять и сжимать трехмерный эскиз. Функция Co-Creation позволяет одновременно подключиться к процессу создания эскиза сразу нескольким специалистам.

Потребительские и эстетические предпочтения отличаются от региона к региону, а это значит, что дизайн, привлекательный для покупателей в одной стране, может быть не столь востребован в другой. Функция Co-Creation дает возможность дизайнерам из разных регионов собраться в виртуальном пространстве и подробно изучить 3D-эскиз, чтобы принять важные решения на ранних этапах процесса проектирования.

«Функция Co-Creation позволяет учитывать мнение большого количества людей в виртуальной среде. Благодаря этому дизайнеры работают более эффективно, что в свою очередь помогает ускорить разработку будущего автомобиля», – говорит Майкл Смит (Michael Smith), менеджер по дизайну Ford.

Десятки дизайнеров интерьера и экстерьера из пяти международных дизайн-студий Ford сегодня экспериментируют с Gravity Sketch, чтобы наладить процессы совместной разработки новых моделей автомобилей в режиме реального времени. Gravity Sketch помогает сократить время разработки макета от нескольких недель до нескольких часов, позволяя полностью пропустить стадию двухмерного проектирования и начать сразу с трехмерной модели. Функция Co-Creation в режиме виртуальной реальности позволяет одному дизайнеру увидеть модель глазами другого своего коллеги именно с той точки, с которой он на нее смотрит, что особенно полезно при обучении работе с Gravity Sketch для новичков.