Цена в России на Volkswagen Touareg выросла на 90 тысяч рублей

Цена в России на Volkswagen Touareg выросла на 90 тысяч рублей
Июнь 17 10:09 2019

Повышение цены затронуло практически все комплектации Volkswagen Touareg

Изменение цен затронуло почти все комплектации кроссовера Volkswagen Touareg, о чем свидетельствуют данные мониторинга цен на новые автомобили в России, проводимого специалистами «Цена Авто».

Так, выяснилось, что Volkswagen Touareg подорожал в РФ на 90 тысяч рублей во всех комплектациях за исключением Exclusive.

Теперь в базовой комплектации автомобиль предлагается за 3 579 000 рублей. В такой версии внедорожник доступен с бензиновым 249-сильным двигателем. Топовый вариант R-line в июне стал доступен для покупки за 5 059 000 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

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