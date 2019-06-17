Только летом скидки на модели Haval до 150 000 рублей

Только летом скидки на модели Haval до 150 000 рублей
Июнь 17 09:07 2019

Компания Haval предлагает гибкие условия при покупке автомобиля в кредит или по программе trade in

При покупке нового кроссовера Haval F7 с 11 июня по 31 августа действует специальное предложение в размере 150 тыс. рублей. Специальные предложения распространяются также на модели H-cерии – там выгода составляет до 140 тысяч рублей.

Haval H6 Coupe

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», при покупке кроссоверов Haval Н2, Haval Н6 или Haval Н9 максимальная выгода достигается за счет стандартной скидки по кредиту или трейд-ин, которая составляет для Haval Н2 и Haval Н6 50 000 рублей, а для Haval Н9 – 70 000 рублей. К ней добавляется сезонная скидка на покупку кроссоверов 2018 и 2019 годов выпуска: Haval Н2 и Haval Н6 – по 60 000 рублей, а на Haval Н9 – 70 000 рублей. Эта скидка распространяется на все комплектации кроссоверов.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
HavalскидкиСпециальное предложение
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Продажи Mitsubishi Motors в России выросли на 38%

Продажи Mitsubishi Motors в России выросли на 38% 2

Москвичам пообещали доступные элетромобили

Москвичам пообещали доступные элетромобили 2

В ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись четыре авто

В ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись четыре авто 2