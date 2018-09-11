Премьера серийной яхты Lexus LY 650

Воплощение роскоши

Создание роскошных автомобилей — призвание, которому неустанно следует бренд Lexus. Примером тому могут послужить великолепные дверные панели ручной сборки роскошного седана LS 500 или сложный процесс окраски при нанесении яркой эмали Structural Blue, на создание которой мастеров Lexus вдохновили бабочки морфо. Одновременно бренд продолжает расширять возможности для встречи со своими клиентами, создавая новые точки соприкосновения.

Проект в области морского судоходства – еще один пример того, как Lexus создает собственную историю, исследуя новые территории как в рамках, так и за пределами автомобильной индустрии.

Lexus постоянно стремится к поиску новых граней понятия роскоши и альтернативных каналов взаимодействия с брендом через такие области, как кулинария, дизайн, кинематограф и другие. Следуя заявленному президентом Lexus International Ёсихиро Савой видению Lexus как бренда, который “создает для своих гостей вдохновляющий и невероятный опыт”, Lexus сотрудничает с рядом ведущих мировых компаний, чтобы предоставить своим клиентам возможность почувствовать на себе девиз “Испытайте невероятное”.

На этот раз бренд возвращается к водной стихии, демонстрируя свое новое видение яхты Lexus под названием LY 650. Серийная модель LY 650, обладающая самой современной интерпретацией философии дизайна Lexus L-finesse и высококлассным исполнением, выходящим за грани автомобильной индустрии, продолжает дело, начатое потрясающим концептом Lexus Sport Yacht Concept.

Встреча мастеров такуми Lexus и экспертов Marquis-larson

Ключевым моментом при создании серийного судна стало стремление исполнительного вице-президента Lexus International Сигэки Томоямы “воплотить мечты о роскошном образе жизни, создать такую перспективу, в которой яхты раскроют на океанских просторах потенциал Lexus в создании средств передвижений ”. Постройкой, продажей и обслуживанием будущих яхт Lexus будет заниматься группа компаний Marquis-Larson Boat Group, которая была выбрана для реализации подобного амбициозного проекта. В этом ей поможет собственный богатый опыт по созданию яхт на заказ, а также имеющиеся технические возможности, зарекомендовавшие себя в ходе реализации концепта Lexus Sport Yacht Concept.

Базирующаяся в городе Пьюласки (Штат Висконсин, США) компания Marquis-Larson — идеальный партнер для постройки новой яхты Lexus, в которой высочайшее мастерство исполнения и современные технологии сочетаются с первоклассным дизайном. Тем самым наследие мастеров такуми Lexus, являющихся экспертами своего дела, идеально дополняется результатами труда специалистов Marquis — именитых судостроителей, многие из которых работают в компании вот уже 30 лет.

Философия дизайна L-finesse: от автомобилей к яхтам

Наиболее привлекательные особенности 42-футового концепта получили серийное воплощение в новом LY 650. Новейшая яхта Lexus, общая длина которой составляет 65 футов, а бимс (ширина) — 19 футов, выполнена в характерном стиле, который отличает мощная, подчеркнутая носовая часть, изогнутые вставки на палубе и широкие выступы на корме. При взгляде сбоку можно видеть, как элегантные линии передней части перетекают в характерную крышу в стилистике Lexus, а затем – заканчиваются мощными, широкими выступами в задней части.