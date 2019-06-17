Избран новый Совет директоров АО «АВТОВАЗ»

Состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «АВТОВАЗ». В числе ряда рассмотренных вопросов, также был утвержден новый состав Совета директоров предприятия.
Николя Мор (NicolasMaure) – старший вице-президент, председатель региона Евразия, GroupeRenault избран председателем Совета директоров АО «АВТОВАЗ». Сергей Скворцов избран заместителем председателя Совета директоров АО «АВТОВАЗ».
Из управляющего органа вышли: Тьерри Боллоре (ThierryBollore), Жером Олив (JérômeOlive), Дмитрий Курдюков. Вместо них, в Совет директоров впервые были избраны:
Нынешний состав Совета директоров АО «АВТОВАЗ» выглядит следующим образом:
C 2014 года www.amsrus.ru