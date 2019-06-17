Избран новый Совет директоров АО «АВТОВАЗ»

Избран новый Совет директоров АО «АВТОВАЗ»
Июнь 17 21:06 2019

На очередном Годовом общем собрании акционеров АО «АВТОВАЗ» утвердили новый состав Совета директоров предприятия

Состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «АВТОВАЗ». В числе ряда рассмотренных вопросов, также был утвержден новый состав Совета директоров предприятия.

Николя Мор (NicolasMaure) – старший вице-президент, председатель региона Евразия, GroupeRenault избран председателем Совета директоров АО «АВТОВАЗ». Сергей Скворцов избран заместителем председателя Совета директоров АО «АВТОВАЗ».

Из управляющего органа вышли: Тьерри Боллоре (ThierryBollore), Жером Олив (JérômeOlive), Дмитрий Курдюков. Вместо них, в Совет директоров впервые были избраны:

  • Оливье Мурге (OlivierMurguet) – исполнительный вице-президент GroupeRenault по продажам в регионах;
  • ЖеромМуанар (JérômeMoinard) – вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия;
  • Николай Цехомский – первый заместитель председателя Внешэкономбанка.

Нынешний состав Совета директоров АО «АВТОВАЗ» выглядит следующим образом:

  • Николя Мор (NicolasMaure) – старший вице-президент, председатель региона Евразия, GroupeRenault;
  • СергейСкворцов – заместитель председателя совета директоров, исполнительный председатель, АО «РТ-Инвест»;
  • БрюноАнселен – независимый директор, бывший исполнительный вице-президент GroupeRenault
  • Владимир Аветисян – заместитель председателя правления УК «РОСНАНО»;
  • Ив Каракатзанис – президент АО «АВТОВАЗ»;
  • ГаспарГасконАбеллан – заместитель исполнительного вице-президента по инжинирингу Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, член Исполнительного Комитета Группы Рено (GroupeRenault);
  • Жеоль Филипп (PhilippeJeol) – директор по партнерствам и управлению, регион Евразия, Renaults.a.s.;
  • СергейКогогин – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»;
  • Оливье Мурге (OlivierMurguet) – исполнительный вице-президент GroupeRenault по продажам в регионах;
  • ЖеромМуанар (JérômeMoinard) – вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия;
  • Пьетон Тьерри – старший вице-президент по эффективности и контролю GroupeRenault;
  • Николай Цехомский – первый заместитель председателя Внешэкономбанка;
  • ЭдуардВайно – вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ»;
  • ИгорьЗавьялов – заместитель генерального директора по финансовым вопросам ГоскорпорацииРостех;
  • СергейЗайцев – председатель первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ».

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AMSRUS
AMSRUS

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