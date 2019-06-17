Избран новый Совет директоров АО «АВТОВАЗ»

На очередном Годовом общем собрании акционеров АО «АВТОВАЗ» утвердили новый состав Совета директоров предприятия

Состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «АВТОВАЗ». В числе ряда рассмотренных вопросов, также был утвержден новый состав Совета директоров предприятия.

Николя Мор (NicolasMaure) – старший вице-президент, председатель региона Евразия, GroupeRenault избран председателем Совета директоров АО «АВТОВАЗ». Сергей Скворцов избран заместителем председателя Совета директоров АО «АВТОВАЗ».

Из управляющего органа вышли: Тьерри Боллоре (ThierryBollore), Жером Олив (JérômeOlive), Дмитрий Курдюков. Вместо них, в Совет директоров впервые были избраны:

Оливье Мурге (OlivierMurguet) – исполнительный вице-президент GroupeRenault по продажам в регионах;

ЖеромМуанар (JérômeMoinard) – вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия;

Николай Цехомский – первый заместитель председателя Внешэкономбанка.

Нынешний состав Совета директоров АО «АВТОВАЗ» выглядит следующим образом: