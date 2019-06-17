Бренд BMW считает, что M8 станет самой быстрой на трассе Нюрбургринга

Бренд BMW считает, что M8 станет самой быстрой на трассе Нюрбургринга
Июнь 17 14:07 2019

BMW M8 2020 года станет главной гончей в подразделении M и бренд даже думает, что сможет «ухватить за хвост» Porsche 911 Turbos.

Глава M Маркус Флаш рассказал австралийскому веб-сайту Whichcar, что M8 является «машиной с максимальной производительностью» подразделения M и это будет абсолютно самая быстрая BMW за всю историю Nürburgring Nordschleife.

Однако маловероятно, что мускулистое купе свергнет нынешнего короля ринга – Lamborghini Aventador SVJ.

BMW M8 2020 года

Фото: car.ru

Что касается 911 Turbo, пока неизвестно, что подготовил конкурирующий немецкий бренд для своей модели следующего поколения. Нынешний 911 Turbo развивает полезную мощность в 540 лошадиных сил, ожидается, что предстоящий автомобиль будет приближаться к 600 лошадиным силам.

BMW M8 2020 года

Фото: car.ru

M8 развивает мощность в 600 лошадиных сил и крутящий момент 553 фунт-фута, но с моделью M8 Competition эта мощность возрастает до 617 л.с. Тем не менее, Маркус Флаш сказал, что водители-испытатели назвали автомобиль «убийцей» легендарных Porsche.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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