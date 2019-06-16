В Венгрии провели испытания нового КрАЗ с cистемой ESP

Модернизированное шасси КрАЗ модели 5401Н2 (Евро-5), оснащенное опытным комплектом ABS8 с функцией ESP от Knorr-Bremse , успешно прошло испытания в Венгрии.

Адаптацию комплекта системы ABS8 с функциями ABS и ESP, разработку нового ПО системы на конкретный КрАЗ модели 5401Н2 и контрольные стендовые испытания автомобиля по выполнению сертификационных требований проводили специалисты фирмы – производителя «Knorr-Bremse Fekrendszerek Kft.» (Венгрия).

Следующий этап в полном цикле сертификационных испытаний автомобиля на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 13 с серией поправок 11 (тормозные свойства автомобиля), осуществили специалисты аккредитованной технической службы «JAFI-AUTOKUT Engineering Ltd.» на полигоне. По итогам ряда испытательных работ, которые зафиксировали положительный результат, составлен тестовый рапорт (протокол испытаний).

Протокол сертификационных испытаний, полученный АвтоКрАЗ свидетельствует, что заявленные при проведении испытаний автомобили типов КрАЗ -5401В2 (бортовые), КрАЗ-5401К2 (коммунальные) и КрАЗ-5401Н2 (шасси) с тормозной системой, оснащенной комплектом АВS8 с функциями ABS и ESP, отвечают требованиям Правил ЕЭК ООН № 13 с серией поправок 11.

Сейчас АвтоКрАз совместно с Государственным предприятием «Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт» проводит работы по подтверждению соответствия всем обязательным сертификационным предписаниям такого типа колесных транспортных средств и внесения их в число сертифицированной серийной продукции.

Как известно, на уровне государства предусматривается введение в действие новых требований к коммунальной автотехнике, которая имеет установленную кузовную надстройку в зависимости от желания заказчика: для мусора, фургон, холодильное оборудование, дорожно-строительное и т. п. С целью повышения безопасности движения, предотвращения ДТП, урегулирования экстремальных ситуаций, возникающих на дорогах, тормозная система таких автомобилей обязательно должна быть оборудована антиблокировочной системой торможения (ABS8) с системой динамической стабилизации движения автомобиля.

Отметим, что в странах ЕС система ESP стала обязательной для всех новых автомобилей, выпущенных после ноября 2011 года.

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