Новинка от Mitsubishi составит конкуренцию пикапу Ford Ranger Raptor

Пресс-служба японской марки показала изображения новинки.

Недавно пресс-служба компании Mitsubishi сообщила информацию о том, что концептуальный пикап Triton Absolute может получить серийное исполнение. Отметим, что дебют концепт-кара состоялся в текущем году и модель сразу окрестили конкурентом модели Ford Ranger Raptor.

На снимках, которые были представлены брендом, можно заметить, это экстерьер модели имеет ряд сходств в Mitsubishi L200. Новинка получит увеличенных дорожный просвет, а также внедорожные покрышки и расширенные арки. Технические характеристики пока держатся в тайне.

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