Компания Hyundai выступила спонсором ЧМ по стрельбе из лука – 2019

В г. Хертогенбосе (Нидерланды) начался Чемпионат мира по стрельбе из лука 2019 – один из крупнейших и самых престижных турниров в этом виде спорта, титульным спонсором которого Hyundai Motor Company является с 2016 года.

В этом году соревнования пройдут с 10 по 16 июня в г. Дембос (другое название Хертогенбоса).

610 лучших лучников мира из 92 стран будут бороться за самые престижные титулы в этом виде спорта, что делает турнир 2019 года самым масштабным за всю историю. Помимо прочего, здесь состоится официальный квалификационный отбор к летним Олимпийским играм 2020 в Токио.

Для передвижения спортсменов и персонала участвующих команд, официальных лиц и VIP-гостей Hyundai Motor предоставила парк автомобилей, в который вошли модели Tucson, i30 Wagon и i30 Fastback. А для зрителей компания предлагает возможность наблюдать за соревнованиями из специальной зоны с экспозицией популярных автомобилей Hyundai i30 Fastback N и i30 N-line.

«50-й Чемпионат мира Hyundai по стрельбе из лука стал крупнейшим в истории. Впервые число участников превысило 600 человек. Многие из них будут сражаться за право участвовать в летних Олимпийских играх 2020 в Токио, — заявил Президент Международной федерации стрельбы из лука, профессор Угур Эрденер (Uğur Erdener). — В течение этой недели весь мир сможет наблюдать за захватывающей борьбой лучших лучников планеты, собравшихся в Хертогенбосе».

Hyundai Motor Company и ее аффилированные компании Hyundai MOBIS и Hyundai Steel давно и активно поддерживают спортивную стрельбу из лука как в Корее, так и во всем мире. Hyundai Motor поддерживает Корейскую ассоциацию стрельбы из лука с 1985 года, предоставляя спортсменам самое современное снаряжение и теоретические тренинги.

Корейская женская команда по стрельбе из лука Hyundai MOBIS и мужская команда Hyundai Steel выступают на мировом уровне и играют важнейшую роль в развитии этого вида спорта в Корее. Мужская команда по стрельбе из лука Hyundai Steel подарила миру золотых медалистов Олимпийских игр Ку Пон Чхана (Ku Bonchan, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016) и О Чжин Хёка (Oh Jin Hyek) (Олимпийские игры в Лондоне 2012).

«Чемпионат мира по стрельбе из лука — это один из множества крупнейших спортивных международных турниров, которые поддерживает наша компания, что позволяет тесно взаимодействовать с болельщиками во всем мире, — отметил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент и руководитель подразделения качества обслуживания клиентов Hyundai Motor. — Hyundai Motor искренне желает успеха всем участникам и продолжает активно поддерживать развитие и распространение этого вида спорта на планете».

В январе 2019 года Hyundai Motor и Международная федерация стрельбы из лука продлили партнерское соглашение еще на три года, в результате чего компания сохранит за собой права титульного спонсора в рамках Кубка мира по стрельбе из лука 2019, 2020 и 2021, а также проводящегося раз в два года Чемпионата мира по стрельбе из лука 2019 и 2021.

Чтобы более эффективно общаться с болельщиками, Hyundai Motor создала учетную запись в Instagram – @hyundai.sports, где будут публиковаться уникальные материалы по различным видам спорта и командам, которые спонсирует компания.