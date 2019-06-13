Две модели машин компании Nissan не будут продаваться в России

Nissan Juke и спорткар GT-R теперь не будет в свободной продаже на территории Российской Федерации

У обеих моделей истек срок действия одобрения типа транспортного средства. Документ на спорткар недействителен с декабря 2018 года, а для Juke его срок действия истек в ноябре.

Продление ОТТС потребует установку на автомобили модулей ЭРА-ГЛОНАСС, однако для компании это выглядит бессмысленным. GT-R пользуется крайне ограниченным спросом в России – за прошлый год было продано всего 25 машин. Nissan Juke и вовсе ждет смены поколений – новая версия модели ожидается уже в этом году, но в России представлена не будет.



Таким образом, японская марка останется представлена в России лишь четырьмя кроссоверами: Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano. Все производятся в России – Terrano собирают на московском заводе “Автофрамос”, а остальные модели выпускает завод фирмы в Санкт-Петербурге.

По данным издания “Авторевю”, в 2019 году в России стоит ждать лишь одну новинку Nissan – рестайлинговый Murano, представленный в США еще в 2018 году. Продажи в России стартуют осенью.

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