В Шанхае построят водородную заправочную станцию со скоростью заправки 3 минуты

Власти Шанхая планируют строительство водородной заправочной станции со скоростью заправки три минуты и обслуживанием машин более тысячи в день

По информации Xinhua News Agency, «мегастанцию» площадью 8 тысяч квадратных метров разместят в промышленной парке Шанхая. Место выбрано не случайно, ряд расположенных здесь предприятий вырабатывают водород в качестве побочного продукта. По словам гендиректора компании Shanghai Hydrogen Propulsion Technology Лу Бинба, после очищения и сжатия вещество будет доставляться в хранилища станции. Предполагается, что станция будет поставлять топливо на соседние автозаправки в радиусе до 100 километров. У Китая намечены глобальные цели по развитию водородной инфраструктуры. До 2030 года планируется построить свыше 500 экологически чистых заправок по всей республики.

Автопром Китая постепенно стремится к автоматизации и экологичности. Накануне правительство КНР опубликовало постановление, призванное повысить спрос на эко-транспорт, а также развить сектор высококачественной продукции внутри страны. Так, благодаря государственным субсидиям стоимость машин на новом виде топлива значительно снизится. Отныне власти должны стимулировать граждан на покупку экологичного транспорта. Отмечается, что для тех, кто приобретает свой первый автомобиль на новом виде топлива, будет снижена стоимость парковки. Впрочем, за первые четыре месяца 2019 года было продано 360 тысяч таких автомобилей, что на 60% выше, чем за аналогичный период 2018 года.