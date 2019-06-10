Компания Mazda собирается выпустить роторный двигатель

Компания Mazda собирается выпустить роторный двигатель
Июнь 10 09:06 2019

Представители японской марки в рамках интервью поделилась планами компании.

Во время интервью с изданием Automotive News Europe, генеральный директор бренда Mazda Акира Марумото дал подтверждение тому, что компания вновь собирается выпустить роторный двигатель. Одна на текущий момент марка столкнулась с проблемами ужесточения показателей выбросов в ЕС, в связи с этим пока в компании сделают упор на двигатель SkyActiv-X в Mazda3 нового поколения.

Mazda3 нового поколения

Фото: autoblog.com

Кроме того руководитель рассказал, что работы по возрождению роторной силовой установки продолжились после завершился выпуска модели RX-8. В последующем марка планирует использовать такие агрегаты в будущих гибридных моделях.

двигатель SkyActiv-X

Фото: genchi.info

Надо отметить, что господин Марумото уже не первый раз подтверждает намерения Mazda выпустить роторный мотор. Отмечается, что внутри компании все мечтают о таком автомобиле, так как возможности двигателя очень велики.

Источник

На тему:

  Article "tagged" as:
MazdaSkyactiv-Xроторный двигатель
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Биржевая площадь станет пешеходной – благоустройство!

Биржевая площадь станет пешеходной – благоустройство! 2

Производитель Subaru изменил название компании

Производитель Subaru изменил название компании 1

ТагАЗ распродает имущество

ТагАЗ распродает имущество 5