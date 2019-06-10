Компания Mazda собирается выпустить роторный двигатель

Представители японской марки в рамках интервью поделилась планами компании.

Во время интервью с изданием Automotive News Europe, генеральный директор бренда Mazda Акира Марумото дал подтверждение тому, что компания вновь собирается выпустить роторный двигатель. Одна на текущий момент марка столкнулась с проблемами ужесточения показателей выбросов в ЕС, в связи с этим пока в компании сделают упор на двигатель SkyActiv-X в Mazda3 нового поколения.

Кроме того руководитель рассказал, что работы по возрождению роторной силовой установки продолжились после завершился выпуска модели RX-8. В последующем марка планирует использовать такие агрегаты в будущих гибридных моделях.

Надо отметить, что господин Марумото уже не первый раз подтверждает намерения Mazda выпустить роторный мотор. Отмечается, что внутри компании все мечтают о таком автомобиле, так как возможности двигателя очень велики.

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