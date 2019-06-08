Вездеходод Алекс – легальная самоделка из Витебска

Листая базу объявлений на ABW.BY, порой находишь такие уникальные экземпляры, которые так и тянет рассмотреть поближе! Именно поэтому сегодня мы гостим в Витебске у Александра Ивановича и с восхищением замираем перед его самодельным вездеходом “Алекс”.

Распознать “шишигу” ГАЗ-66 в этом автомобиле сможет каждый второй – этот грузовик очень популярен в качестве основы для брутальных самоделок. А почему бы и нет? Отменная проходимость и впечатляющая выносливость не требуют кардинальной переделки ходовой части, а доступность “донора” позволяет вписаться в разумный бюджет. На выходе, как правило, получается что-то монструозное – очень популярны псевдо-“Хаммеры” и другие не менее впечатляющие экземпляры.

Однако у самоделки из Витебска есть одно очень важное отличие от других – она легальная! Имеет техпаспорт, регистрационные знаки, проходит техосмотр. И что еще важнее, по своим параметрам подпадает под категорию “В” – максимальная масса в соответствии со справкой из БНТУ составляет 3488 кг. То есть документально это “легковой джип”, как и все обычные внедорожники, начиная от KIA Sportage и заканчивая Toyota Land Crusier. Только “Алекс” слегка больше и имеет куда более впечатляющие характеристики.

“Застрял я на “Алексе” только один раз по глупости, – делится впечатлениями Александр Иванович. – Штурмовал очень крутой холм и не увидел, что на вершине лежит огромный валун. Машина взлетела вверх, приземлилась на него рамой и повисла. Лебедку зацепить не за что… В итоге мы несколько часов “хоронили” этот камень лопатами, чтобы “Алекс” смог встать на колеса”.

В остальных режимах “шишиговская” проходимость позволяет весьма небрежно относиться к выбору траектории движения, ведь здесь сохранено абсолютно все от “донора”, начиная от мощных мостов на рессорах (задний – с “самоблоком”) и заканчивая заводской механической лебедкой. Также сохранен один из важнейших козырей ГАЗ-66 – система централизованной подкачки шин, позволяющая изменять удельное давление на грунт в очень широких пределах. Кстати, сами колеса не “родные” – заменены на Forward Traction 70 той же размерности.

“Я собрал ее почти 20 лет назад, несколько лет подряд работая в гараже по вечерам, по выходным, в отпуске, – вспоминает Александр Иванович. – Для создания внедорожника было куплено несколько “шишиг” с военного склада в идеальном состоянии. К примеру, для изготовления цельнометаллического кузова понадобилось 4 кабины от ГАЗ-66″.

Действительно, если присмотреться к силуэту “Алекса”, то видно, что передние и задние дверные проемы – это две кабины, установленные “спиной” друг к другу. Остальные элементы также “добирались” из стандартных кабин, а при изготовлении капота использовались детали от ЗИЛа и других грузовиков. В итоге получился довольно стильный внедорожник без присущей другим самоделкам неказистости.

Хотя больше впечатляет даже не пропорциональность дизайна, а внимание Александра Ивановича к мелочам: представить себе не мог, что дверная ручка “шишиги” может работать с такой приятной четкостью! Ну а уж то, как конструктор-самодельщик оформил салон, заслуживает отдельного описания. Оставив панель приборов практически стандартной, остальную часть интерьера витебский умелец отделал, конечно, не на “премиальном”, но на очень качественном уровне. Удобные кресла, аккуратная обивка дверей, потолка, пола – реально ничуть не хуже, чем в кастомизированных Hummer. А то, что сама панель полностью железная, придает особое очарование – где еще во внедорожнике (кроме УАЗа) такое увидишь?

Ширина “шишиговского” салона, который к тому же лишился центрального “капотного” тоннеля, позволяет свободно уместиться спереди втроем. А сзади, судя по всему, и вчетвером. Ну а поскольку “Алекс” так и подмывает отправиться куда-то в экстремальную мини-экспедицию по нехоженым и неезженым местам, то на спинках передних сидений предусмотрены складные столики, а задний ряд сделан быстро трансформирующимся для возможной ночевки в машине.

Ходовую часть “донора” Александр Иванович не трогал принципиально: круче “шишиги” вездеход создать сложно (только если это не спортивный прототип), да и запчасти для ГАЗ-66 по-прежнему можно найти в любой части бывшего СССР. Единственный “тюнинг” – изъятие по листу из каждого пакета рессор для улучшения плавности хода. В остальном все, начиная от тормозной системы и гидроусилителя руля и заканчивая двигателем и “раздаткой”, полностью заводское, с военного хранения.

“Можно было бы, конечно, дизель мощный поставить, – рассуждает Александр Иванович, – но тогда доступных не было, а сейчас мне не то что переделкой заниматься, даже ездить на “Алексе” особо некогда. Последний раз зимой катался, а сейчас даже техосмотр не проходил за ненадобностью. Кстати, раньше всегда проходил без проблем, единственное – отправляли на грузовую линию”.

Однако мы не отказали себе в удовольствии немного прохватить на “Алексе” по окрестным грунтовкам.

“Заводится хорошо, но долго”, – обычно шутит коллега про советские автомобили, но “Алексу” это можно простить, ведь машина стояла несколько месяцев. А когда спустя секунд 15 мотор грозно рыкнул, мы весьма впечатлились его звуком – так “чисто” на моей памяти не работал ни один ГАЗон. Вот что значит “донор” с консервации и заботливый хозяин!

Едет самодельный внедорожник типично по-грузовому: габариты заставляют быть аккуратнее на узких улочках, на неровностях потряхивает, а динамика намекает на то, что буддизм – лучшая философия для водителя. Ждите – и скорость придет. Впрочем, на кой она нужна: все маневры лучше совершать с запасом, тормоза и рулевое ведь полностью “родные”.

Да и в целом, несмотря на категорию “В” в “правах”, не стоит забывать о конструкции и назначении данного автомобиля. Его конек – экстремальное бездорожье, а если кто хочет увидеть предельные возможности, то просто забейте в любой поисковик: “ГАЗ 66 экстрим”. Гарантируем – впечатления останутся незабываемые. Наш формат тест-драйва такого экстрима не подразумевал (машина без техосмотра и тщательно вымыта для демонстрации покупателям), однако в способностях “Алекса” не возникает никаких сомнений.

По сути, от военного грузовика его отличает лишь щепетильная “пересборка” руками создатели и тип кузова. И в этом, наверное, вся прелесть данного авто: все способности военного супервездехода вы получаете в виде “легкового джипа”, под категорию “В”, с легальными документами, да еще и в идеальном состоянии! Вряд ли за $17.500 можно купить что-то одновременно столь же уникальное, брутальное и проходимое.

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