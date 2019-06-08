Стала известна цена на Suzuki SX4 Tabi

Модель SX4 Tabi powered by Pioneer выпущена тиражом в 50 экземпляров. Кроссовер предлагается с двумя моторами на выбор и с разными типами привода.

SX4 Tabi powered by Pioneer это российский проект двух крупнейших японских компаний – автомобильного гиганта Suzuki и мирового лидера по производству аудио оборудования Pioneer.

Цена на Suzuki SX4 Tabi начинается от 1 615 990 рублей. Об этом на презентации в Москве объявил генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта. Мероприятие состоялось в творческом квартале «Хлебозавод» в атмосфере акустического переживания, созданного приглашенными хедлайнерами. Дуэт «Homo Mechanicus»: Сергей Филатов и Андрей Березин создали удивительную атмосферу звука с помощью авторских музыкальных инструментов и виолончели. Микс звука и света продолжил экспериментальный музыкант и один из первых артистов в мире, управляющих музыкой и видео с помощью жестов с технологией leap motion, Антон Маскелиаде. Помимо аппаратуры, установленной на сцене, Live-сеты мастера выдавали динамики Pioneer в салоне SX4.

Автомобиль оснащен набором ярких аксессуаров и целым рядом практичных решений для комфортной езды. SX4 Tabi создан с акцентом на путешествия за рулем, это подчеркивает иероглиф Tabi («путешествие» в переводе с японского языка). Соответствующий символ является логотипом особой версии и нанесен на отдельные части кузова и салона автомобиля.

Кроссовер специальной версии доступен в цвете серебристый металлик. Экстерьер Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer отличается от традиционного SX4 наличием заднего спойлера, эффектных боковых молдингов и логотипа спецверсии.

Специально разработанные для Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer защита картера двигателя, задние шумоизоляционные подкрылки и защитная сетка радиатора делают автомобиль еще более практичным.

Интерьер кроссовера подчеркивает уникальность спецверсии благодаря логотипу Tabi на приборной панели и фирменным ворсовым коврам в салоне и в багажнике. Особая отличительная черта SX4 Tabi – это акустическая система серии А от Pioneer. Во фронтальной части установлена компонентная акустика, а в задних дверях – коаксиальная. Динамики Pioneer обеспечивают мощное сбалансированное звучание, не свойственное штатным системам.

Отличный звук и высокая надежность достигнуты благодаря использованию высококачественных материалов и особой конструкции динамика. IMPP диффузор из полипропилена инжекционного литья, усиленный углеродом и слюдой, он обеспечивает высокую чувствительность и насыщенные басы. Об уникальности такого SX4 хозяину напоминают шильдики Pioneer на решетках передних и задних динамиков.

“Мы очень рады, что выступаем в качестве партнера Suzuki по проекту лимитированного автомобиля Suzuki SX4 Tabi. Уверены, что акустические системы Pioneer подарят владельцам кроссоверов Suzuki яркие впечатления от звучания”, – отметил генеральный директор ООО “ПИОНЕР РУС” г-н Наито Такуо.

Для Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer предусмотрен целый ряд важных аксессуаров, которые сделают любое путешествие более комфортным: фирменная спортивная сумка, набор автомобилиста «Премиум» и адаптер для зарядки.

Кроссовер Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer произведен в количестве 50 экземпляров. 25 автомобилей с двигателем объемом 1,6 л с передним приводом и 25 автомобилей с турбомотором 1,4 с полным приводом. Все экземпляры представлены в максимальной комплектации GLX.