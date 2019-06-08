Компания Volkswagen стала официальным спонсором Сборной России по футболу

Марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили объявили о старте сотрудничества с Российским футбольным союзом с июня этого года.

Договор между партнерами подписан на 4 года. Volkswagen становится официальным автомобилем, а также официальным спонсором Сборной России по футболу.

Футбол традиционно поддерживается Volkswagen во многих странах мира, а в России это самый массовый вид спорта. Футбольное спонсорство Volkswagen является частью масштабной кампании марки «Болеем за болельщиков», проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». Марка Volkswagen поддерживает Сборную России на пути к Чемпионату Европы в 2020 году.

Томас Мильц, глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России, отмечает: «Во всем мире Volkswagen поддерживает футбол, и наша стратегия в России – «Болеем за болельщиков» – наверняка придется по душе многим нашим клиентам и поклонникам футбола. В этом году мы продолжаем сотрудничество со Сборной России по футболу, и это повод для гордости. Мы убеждены, эта синергия увеличит количество поклонников марки Volkswagen и привлечет к нам дополнительный интерес молодых, спортивных и целеустремленных людей».

Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России, отмечает: «Мы продолжаем реализацию нашей стратегии и доброй традиции – оказываем всемерную поддержку спорту высоких достижений и активному образу жизни. Здоровая нация – это залог процветания страны, и Марка Volkswagen Коммерческие автомобили в России делает свой ощутимый вклад».

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза: «Мне очень приятно объявить о новом этапе сотрудничества РФС и национальной сборной России с компанией Volkswagen. Нам очень близка философия компании и ее стратегия в России «Болеем за болельщиков». Убежден, что это партнерство придаст новые импульсы развития российскому футболу и откроет новые возможности для Volkswagen».

В рамках партнерства РФС будут переданы 10 автомобилей Volkswagen, которые станут официальными автомобилями сборной. Тренерский штаб для обеспечения мобильности команды получит модели Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan. Совместно с Российским футбольным союзом планируется ряд спортивных событий, направленных на популяризацию футбола в России: мероприятия для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters, организация фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов, и многое другое.

В 2018 году марка Volkswagen и Федерация компьютерного спорта России объявили о начале сотрудничества. Volkswagen выступил партнером гранд-финала Чемпионата России по интерактивному футболу, который проводится Российским футбольным союзом совместно с Федерацией компьютерного спорта России. Чемпионат России по интерактивному футболу – первый официальный чемпионат страны по FIFA 18. Volkswagen организовал на Чемпионате зону, где предоставил болельщикам возможность сыграть в диджитал кикер.