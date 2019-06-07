В июне официально опубликуют цены на новый Aurus

Официальные дилеры Aurus «Авилон» и «Панавто» уже формируют списки предварительных заявок на приобретение автомобиля

Точная стоимость автомобилей Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», стане известна до конца июня нынешнего года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу российского бренда. Начало розничных продаж машин Aurus в России ожидаются в 2020 году.

На данный момент два официальных дилера российской марки — «Авилон» и «Панавто» — уже начали формировать списки предварительных заявок на покупку. Ранее дилеры рассказали Autonews.ru, что самые дешевые версии обойдутся примерно в 10–12 млн рублей. Гарантия на люксовые автомобили Aurus составит три года или 100 тыс. километров пробега.

Серийное производство автомобилей запустят на предприятии Ford Sollers в «Алабуге». На данный момент правительственные автомобили Aurus выпускаются мелкими сериями силами государственного предприятия НАМИ. Сначала на заводе начнут собирать седаны Aurus Senat S600 и лимузины Aurus L700. Эти автомобили оснащаются гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, который работает вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В дальнейшем линейка Aurus пополнится внедорожником Komendant, минивэном Arsenal, а также «гражданской» модификацией парадного кабриолета, который принял участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

Напомним, впервые правительственный лимузин Aurus появился перед массовой публикой в мае 2018 г. на церемонии инаугурации президента России. Затем вслед за Владимиром Путиным на Aurus пересел премьер-министр Дмитрий Медведев.

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