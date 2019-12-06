Необычный кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet стал серийным

Старт продаж Volkswagen T-Roc Cabriolet ожидается весной 2020 года. На рынке ему придется конкурировать с Land Rover Range Rover Evoque и Nissan Murano CrossCabriolet

Volkswagen T-Roc Cabriolet представляет собой открытую версию четырехдверного кроссовера T-Roc, дебютировавшего в ноябре 2017 года. Это единственный кабриолет в модельной линейке немецкой марки, с появлением которого Volkswagen сможет предложить потенциальным клиентам небольшой стильный автомобиль с дорожным просветом, как у настоящего кроссовера. Серийное производство новинки наладили на мультибрендовом заводе в Оснабрюке, Германия, где также собирают Porsche Cayman.

Мягкий верх новинки открывается на скорости до 30 км/ч всего за 9 секунд. VW предлагает кабриолет в одном из двух дизайнерских пакетов – Style и R-Line. Первый предполагает кожаный салон, 17-дюймовые колесные диски и круговую подсветку. Пакет R-Line включает спортивные сидения с комбинированной обивкой из ткани и искусственной кожи, противотуманные фары и 17-дюймовые колесные диски. В качестве опции предлагают аудиосистему Beats, 11.7-дюймовую цифровую приборную панель, диски диаметром 19 дюймов и многое другое.

На выбор предложены два четырехцилиндровых турбомотора: 1.0-литровый мощностью 114 л.с. или 1.5-литровый мощностью 148 л.с. Оба мотора сочетаются в 6-ступенчатой механической коробкой передач и безальтернативным передним приводом. За доплату кабриолет укомплектуют 7-ступенчатым «роботом».

Источник Автоцентр.