“Привез травмированного ребенка в больницу получил штраф” – заявление о невозможности организации бесплатных парковок у больниц, вызвало шквал негативных публикаций

“Меня это заявление Ликсутова просто взорвало! Подонки, твари, подлецы, негодяи, мерзавцы! Я привез ребенка с подозрением на компрессионный перелом позвоночника в детский трамвпунк, который находится в больнице в Сокольниках и меня оштрафовали на 2000-00 руб за парковку у больницы. Путин & Собянин у вас есть хоть что-то святое в голове или только деньги!? На территорию больницы не пускают, где масса свободного места! При этом я сначала съездил в свой районный детский трамвпунк в Новогиреево, который оказался закрытым на ночь, потом поехал в трамвпункт в Перово, где мне сказали, что детей не принимают и отправили в Сокольники, где ребенка госпитализировали. Куролесил полночи и получил “вознаграждения” в виде штрафа. 🤬 А выписку из больницы так и не получили. Жена два раза ездила за выпиской, через неделю, через две недели – им некогда ее писать, они заняты государственными делами. Я ответил жене: “Забей на выписку, мой сын не пойдет служить в Путинскую армию, которую он 20 лет обещает сделать профессиональной. Я приложу для этого все свои знания, умения и опыт”. Спрашивается, а какого хера я должен платить НДФЛ, ОМС, ПРФ, Соцстрах, НДС, акцизы и прочие налоги, сборы и поборы на содержание этих “государственных” бездельников? 🤬#московская_медицина По ходу там таких ужастиков насмотрелся при госпитализации, мама не горюй! Я не могу спокойно смотреть на исковерканные тела детей, а для них это рутина! Мне 59 лет. Самоубийство ребенка, который прыгнул с крыши многоэтажки. Сука власть, вы доводите детей до суицида!” – поделился комментарием Константин Гунин на facebook.