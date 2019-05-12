Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Из Bentley Continental GT питерские умельцы создали «Ультратанк»

Не секрет, что все вездеходы – сугубо утилитарные машины, которые редко отличаются комфортом. Оно и понятно, ведь проходимость куда важнее, однако умельцев из Петербурга это не смутило, и они просто «поставили» Bentley Continental GT на гусеницы.

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.

К тому же, ради упрощения возможного ремонта и дальнейшего усовершенствования питерские мастера заменили штатный 500-сильный двигатель на модифицированный агрегат Toyota 3UZ с восемью цилиндрами и турбонагнетателем. Характеристики японского мотора не уточняются, но то, что даже в «стоке» он выдает порядка 300 лошадиных сил, известно точно.

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен. Серия видео, демонстрирующих все этапы создания этого вездехода, есть на YouTube-канале «AcedemeG».

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